Manovra | Coldiretti | terreni per 9 miliardi in mano allo Stato contadino

meteoweb.eu

: Nella manovra non c’è nulla per l’Agricoltura. Se ne sono dimenticati. Peccato perché negli anni scorsi abbiamo fat… - maumartina : Nella manovra non c’è nulla per l’Agricoltura. Se ne sono dimenticati. Peccato perché negli anni scorsi abbiamo fat… - Paella07705985 : RT @Newsinunclick: MANOVRA: COLDIRETTI/IXE', ITALIA IN CREDITO CON UE PER 1 SU 2 (46%) - - lacerci65 : RT @Newsinunclick: MANOVRA: COLDIRETTI/IXE', ITALIA IN CREDITO CON UE PER 1 SU 2 (46%) - -

(Di martedì 30 ottobre 2018)agricoli per un valore di 9,9in Italia sono inalle amministrazioni pubbliche che hanno addirittura incrementato in valore di queste attività del 31% negli ultimi quindici anni. E’ quanto emerge da una analisi dellasulla base del report Istat sulla ricchezza non finanziaria in occasione dellache sta per arrivare in parlamento e che prevede anche la concessione gratuitamentedemaniali agricoli “per un periodo non inferiore a 20 anni ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021, o a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota societaria ai predetti nuclei familiari pari al 30 per cento”. Considerando che il valore medio deiagricoli in Italia è di 20mila euro all’ettaro, si può stimare che quasi mezzo milione di ettari di terreno agricolo sono di proprietà ...