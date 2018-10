Mangiare sano spendendo poco | come fare

dilei

(Di martedì 30 ottobre 2018) Per fortuna, al giorno d’oggi si presta molta attenzione a ciò che portiamo in tavola e gli alimenti sani, le ricette gustose, ma senza troppi grassi, sono sempre più apprezzate. Purtroppo, però, alcuni credono chesignifica spendere di più perché questo viene associato ai cibi “gourmet” o ad alimenti bio che costano molto. Nulla di più sbagliato: oggi parleremo di? È possibile! Una nota pubblicità diceva: ” Se lo fai tu, vale di più”. E non sbagliava di certo: se la ricetta viene preparata e seguita da te in ogni passaggio, oltre ad essere più soddisfacente, è anche più sana. Perché tu saprai con certezza cosa contiene, la cucinerai senza additivi chimici o conservanti, senza coloranti artificiali e con materie prime scelte da te. Dal sugo, alla pasta, alle ricette delle merende, ...