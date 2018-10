Manca la ' cattiveria' e il Cuspo soffre | i risultati di Black Herons e formazioni Under

Milan - errori di gioventù! Servono carattere e cattiveria - ma la strada è quella giusta : Higuain il leader che Manca va : Cagliari- Milan 1-1: i sardi partono subito aggressivi, Higuain si sblocca ma i rossoneri devono ancora lavorare sodo La Serie A è tornata: dopo lo stop per la Nations League, le squadre sono tornate in campo per la quarta giornata, importantissima per Cristiano Ronaldo, che si è finalmente sbloccato, ma anche per Gonzalo Higuain , anche lui finalmente a segno con la maglia rossonera. L’Inter è stata fermata dal Parma, mentre la Roma ...

Napoli - Allan ammonisce : “contro la Samp è Mancata cattiveria - non commetteremo gli stessi errori” : Il centrocampista del Napoli ha parlato nel corso di una conferenza stampa dello sponsor Hankook, sottolineando come il club sia pronto per tornare a vincere “In queste tre giornate ci sono state tante emozioni. Nell’ultima partita abbiamo sbagliato approccio, è mancata cattiveria. Queste due settimane sono servite per parlare e per non commettere più certi errori“. Lapresse Lo dice il centrocampista del Napoli, Allan, in ...