Ancora unaper il, questa volta in: il corpo di un pescatore, disperso da ieri nel lago di Levico, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. L'uomo era andato ieri al lago per verficare le condizioni della sua barca all'ormeggio: probabilmente è stato spinto in acqua dalle forti raffiche di vento ed è morto affogato.(Di martedì 30 ottobre 2018)