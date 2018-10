Maltempo | firmato stato emergenza Toscana

Maltempo Veneto : firmato lo stato di crisi - numerose criticità : Il presidente della Giunta regionale Luca Zaia ha firmato il decreto di stato di crisi per tutta la Regione del Veneto . La decisione è stata presa visto il perdurare del Maltempo su tutto il Veneto e in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni nelle ultime ore in numerosi territori. L’Unità di crisi attivata da Zaia, e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, ha diffuso poco fa un ...

Maltempo Veneto : firmato lo stato di crisi per le aree colpite dai nubifragi : Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato questa mattina lo stato di crisi per Verona e le zone della provincia scaligera colpite dai violenti nubifragi di ieri che hanno creato danni ad abitazioni, impianti, opere pubbliche e strutture industriali e produttive. “Chiederemo al governo non soltanto la dichiarazione dello stato di emergenza ma anche una attenzione particolare a cittadini e imprese”, assicura Zaia. “Ho seguito per ...