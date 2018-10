Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...

Il Maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : 1/127 Daniele Leone/LaPresse ...

Il Maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “allarme rosso” nelle prossime ore : Sale a 7 il bilancio delle vittime del maltempo: è morto poco fa in ospedale l’uomo che era rimasto ferito a Terracina e che si trovava nell’auto travolta da un albero. L’altra persona che era a bordo con lui è deceduta sul colpo. Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). Ha perso la vita un ventenne a Napoli, un’anziana nel Savonese e tre persone ...

Meteo Protezione Civile : ancora Maltempo domani su parte d'Italia - ecco il bollettino dettagliato : La giornata di domani vedrà nel complesso un miglioramento delle condizioni Meteo rispetto alla giornata odierna, ma vi saranno ancora piogge e temporali specie sulle regioni tirreniche e sul...

Allerta Meteo - è una notte di forte Maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...

Maltempo : Parco archeologico di Sibari ancora sott’acqua : L’area archeologica di Sibari “Parco del Cavallo” resta ancora sott’acqua, dopo l’allagamento provocato dal Maltempo degli ultimi giorni. La speranza è che per il fine settimana tutto possa ritornare alla normalita’. “Noi ce la stiamo mettendo tutta. Nell’area archeologica stanno lavorando alacremente due ditte”, ha affermato Adele Bonofiglio, direttrice dell’area archeologica di ...

Maltempo - ancora nubifragi al Centrosud : allerta rossa in Calabria - : Proseguono i temporali nella parte meridionale dell'Italia, in particolare su Sicilia, Basilicata e nella zona ionico-calabrese dove numerose scuole sono rimaste chiuse. Gli esperti prevedono un ...

Maltempo - ancora allerta in Abruzzo : a Pescara scuole chiuse anche domani : ancora Maltempo in Abruzzo: scuole chiuse anche domani a Pescara a causa della pioggia che da oltre 24 ore sta interessando la città e che ha provocato allagamenti soprattutto nella zona sud. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, ha deciso di prorogare l’ordinanza emessa oggi, sospendendo l’attività didattica anche per la giornata di domani. Saranno chiusi anche i parchi e giardini comunali. Tra un’ora ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : nel Catanese ancora criticità a Palagonia - Scordia e Ramacca : A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha colpito ieri la Sicilia, si registrano ancora criticità nel Catanese, a Palagonia, Scordia e Ramacca. Sul posto squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania: pompieri stanno verificando, chiamata per chiamata, il permanere delle richieste di soccorso pervenute nella giornata di ieri. L'articolo Maltempo, alluvione in Sicilia: nel Catanese ancora criticità a Palagonia, ...

Golf - European Tour 2018 : il Maltempo condiziona ancora l’Andalucia Valderrama Masters - secondo giro in alto mare : Non è propriamente un momento felice per l’Andalucia Valderrama Masters, che finisce la sua seconda giornata ancora peggio di com’era terminata la prima: sebbene si sia riusciti a concludere il primo giro, la situazione del secondo è a dir poco disastrosa, dal momento che è stato sospeso con pochissimi Golfisti in grado di superare le 9 buche giocate in data odierna e tantissimi, tra cui tre dei quattro italiani impegnati, che devono ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate : Forte ondata di Maltempo nella Sicilia orientale: le zone più colpite sono quelle tra Lentini e Francofonte con diverse aree interpoderali sommerse dall’acqua. La sala operativa della Protezione civile regionale sta coordinando gli interventi che hanno investito parte delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Si registrano “diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate. Per fortuna e’ spuntato il sole e le squadre ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora Maltempo al Sud - criticità arancione in Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – La vasta circolazione depressionaria posizionata sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali, in estensione dalle prime ore di domani alle isole minori dello stretto di Sicilia e, successivamente, ai settori meridionali e ionici della stessa Sicilia, con associata intensificazione della ventilazione ...