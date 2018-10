Maltempo | allerta rossa Veneto e Trentino

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di Maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo Veneto - trovato un uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’allerta meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 31 ottobre per allerta meteo : la decisione delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per Maltempo domani, mercoledì 31 ottobre? A causa dell'allerta meteo, sono ancora molte le regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni a causa di pioggia e forte vento: ecco dove, dal Veneto al Trentino al Lazio.Continua a leggere

Maltempo - atteso nuovo peggioramento : allerta gialla nelle valli Tanaro - Belbo e Bormida : Secondo le previsioni emesse da Arpa Piemonte, oggi , martedì 30 ottobre, si registra una tregua delle precipitazioni. Dalla notte, tuttavia, dapprima sui rilievi meridionali e poi su tutta la regione,...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse anche Mercoledì 31 Ottobre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che ha colpito gran parte d’Italia e che continua a determinare gravi criticità, anche domani, Mercoledì 31 Ottobre, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse.-- Di seguito pubblichiamo l’ELENCO completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Tutte le scuole del Trentino

Maltempo - scuole chiuse per allerta meteo : i giorni persi non si recuperano : Quando si recuperano i giorni persi per l'allerta meteo? Il Maltempo ha costretto numerose regioni italiane a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a causa del Maltempo. Ma, per studenti, insegnanti e personale ATA, niente paura: non è previsto nessun recupero e l'anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.Continua a leggere

Maltempo Emilia-Romagna : allerta fino a stasera - 3mila senza corrente : allerta Maltempo fino a questa sera in Emilia-Romagna, dopo che ieri il Maltempo ha provocato piene dei fiumi, allagamenti di strade e sottopassi, alberi caduti e blackout in molte zone. Secondo Protezione civile e Arpae dell’Emilia-Romagna i rovesci notturni sugli Appennini hanno causato “piene ordinarie” sui fiumi Secchia e Panaro, che stanno propagando a valle con livelli inferiori alle soglie 2. In esaurimento, invece, le ...

Maltempo - la situazione di fiumi e laghi : Po e Lago Maggiore verso livello di guardia - allerta per il Brenta : Maltempo in attenuazione in Piemonte: il fiume Sesia, che stava per rompere l’argine a Carpignano (Novara) non ha tracimato e non è stato necessario effettuare l’evacuazione degli abitanti della zona. I livelli idrometrici dei corsi d’acqua piemontesi, nelle aree in cui le precipitazioni sono state più intense (Verbano, Biellese e Vercellese) sono genericamente in calo o stazionari. Solo il Po, a valle della confluenza con il ...

Allerta Meteo Estofex - Maltempo residuo sull’Italia : rischio temporali e trombe marine : Allerta Meteo – È stata una notte di intenso maltempo in Italia a seguito di una giornata disastrosa che è costata la vita a 10 persone e che ha lasciato ferite molte altre. La situazione resta difficile ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi sul maltempo. Allerta Meteo di livello 2 per Albania, Montenegro, Grecia nordoccidentale e l’estremo occidente della Macedonia, principalmente per nubifragi e forti raffiche di ...

Salgono a 9 le vittime del Maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Maltempo - sale a 9 il bilancio delle vittime. E l'allerta continua : Maltempo, l'allerta in tutta Italia non è finita. sale a nove il bilancio delle vittime della bufera che sta investendo l'Italia. I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna...

