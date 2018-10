Maltempo : Zaia - in Veneto una vittima e un disperso - danni per centinaia di milioni (2) : (AdnKronos) - Quindi Zaia ha ricordato che "il Veneto è la realtà con più devastazione, con un'area vasta come quella dell'intera provincia di Belluno isolata", e che "Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo essere pronti alla prossima ondata di pioggia prevista per giovedì prossimo". "Così il c

Maltempo : Zaia - in Veneto una vittima e un disperso - danni per centinaia di milioni : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Purtroppo abbiamo avuto una vittima ieri sera a Feltre, un ingegnere padovano, e il mio cordoglio va ai suoi familiari, e due dispersi, di cui uno ritrovato da pochi minuti, e speriamo di ritrovare il secondo a breve, sempre in provincia di Belluno". Lo ha detto il pr

Maltempo : Zaia - siamo preoccupati ma abbiamo realizzato opere per ridurre rischio (3) : (AdnKronos) - Dell’Acqua ha confermato che, al di là di quella che può essere la mancanza di percezione del rischio da parte della popolazione, sono i modelli previsionali a dire che ci possono essere criticità. Per questo più squadre di protezione civile sono pronte nell’eventualità di esondazioni.

Maltempo : Zaia - siamo preoccupati ma abbiamo realizzato opere per ridurre rischio (2) : (AdnKronos) - “La situazione avrà ancora un picco a partire dal pomeriggio di oggi – ha detto ancora Zaia – ma la macchina della prevenzione è in funzione e alle tante offerte di aiuto provenienti da singoli cittadini, che ringrazio, dico che al momento non c’è necessità di supporto. Voglio invece f

Maltempo : Zaia - siamo preoccupati ma abbiamo realizzato opere per ridurre rischio : Venezia, 29 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Luca Zaia, nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, dove opera l’Unità di Crisi istituita per seguire l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta investendo il Veneto, ha fatto il punto della situazione insieme all’Assessore

Maltempo Veneto - Zaia : stessa situazione dell’alluvione del ’66 : Il Presidente della Regione Luca Zaia ha fatto il punto della situazione insieme all’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, al dirigente d’area Nicola Dell’Acqua e al direttore interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto-Trentino Alto Adige Fabio Dattilo. ”Siamo preoccupati perché le previsioni meteo confermano una situazione analoga, se non peggiore, a quella che il Veneto ha conosciuto nel 1966 e nel 2010. ...

Maltempo Veneto - Zaia : “State lontani dai fiumi ed evitate i selfie” : Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al “Corriere della Sera” parla dell’emergenza Maltempo in corso, e chiede alla popolazione di “evitare i fiumi, le zone sotto i pendii. Consiglio di evitare processioni per selfie e filmatini. I curiosi da esondazione sono d’intralcio. Chi ha bisogno non esiti a chiamare 118, Vigili del fuoco e Protezione civile“. “Succede che siamo di fronte a ...

Maltempo - massima allerta in Veneto “come nel 1966” : Zaia chiede la mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile “in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966”, preso atto “di aver attivato tutte le forze in campo disponibili”. Considerata “l’eccezionalita’ della situazione, ...

Maltempo Veneto - Zaia : è una “tempesta perfetta” - ma “vinceremo questa partita” : “Siamo di fronte alle condizioni della tempesta perfetta, quelle, per capirci, che determinarono l’alluvione del 2010, ma abbiamo messo in moto una macchina che ritengo efficiente e collaudata”. Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sta seguendo il lavoro dell’Unità di Crisi da lui istituita per fronteggiare al meglio l’ondata di Maltempo che sta interessando il territorio. “Siamo anche di fronte al primo test importante ...

Il Maltempo flagella il Veronese - Zaia : "Danni ingenti al distretto del vino" : E oltre ai danni a famiglie e imprese, il nubifragio ha martoriato un distretto produttivo strategico per l'economia del Veneto, proprio nel momento clou della raccolta dell'uva e della successiva ...

Zaia : con Maltempo danni ingenti a distretto vino Valpolicella : Roma, 2 set., askanews, - 'I danni sono ingenti, una bomba d'acqua che ha letteralmente devastato molti comuni veronesi. E oltre ai danni a famiglie e imprese, il nubifragio ha martoriato un distretto ...