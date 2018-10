Maltempo | Verona | passaggio della piena dell' Adige in città fino a sera

Maltempo Veneto : a Verona preoccupazione per il livello dell’Adige - è in aumento : 1/3 ...

Maltempo Veneto : a Verona preoccupazione per il livello dell’Adige - è in aumento : La situazione a Verona è ancora critica a causa dell’ulteriore innalzamento nella notte del livello dell’Adige: a Ponte Pietra il monitoraggio è costante. Il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di aprire la galleria Adige Garda per far defluire parte della portata del fiume, ingrossato dalle precipitazioni del Trentino, nel lago. Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo ...

Maltempo Veneto : passata la piena dell’Adige a Verona : E’ passata intorno alle 4 di oggi, la piena dell’Adige a Verona, senza causare danni: prosegue in ogni caso il monitoraggio e sono state installate paratie in zona Corte dogana. Chiuso provvisoriamente il Lungadige Attiraglio. Non si segnalano ulteriori criticità. L'articolo Maltempo Veneto: passata la piena dell’Adige a Verona sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta meteo massima a Verona : il fiume Adige è già altissimo - incubo alluvione [LIVE] : A Verona il livello del fiume Adige e’ salito notevolmente nelle ultime ore, superando lo zero idrometrico. In particolare, nella zona del Ponte Scaligero di Castelvecchio (vedi foto a corredo dell’articolo) l’acqua sta arrivando a lambire le arcate del ponte eretto dalla Signoria della Scala. Ad Arce’, nel comune di Pescantina, il fiume e’ tracimato in alcuni tratti di campagna. In serata la pioggia e’ ...

Maltempo Veneto : richieste di rimborso per i danni nelle province di Verona e Rovigo : La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Giuseppe Pan, ha delimitato le aree del veronese e del Polesine colpite dal Maltempo del 16 luglio e del 13 agosto scorsi e ha attivato le procedure del Fondo di solidarietà nazionale per il ristoro dei danni alle aziende colpite. Il provvedimento individua le zone territoriali di alcuni comuni della provincia di Verona e Rovigo, dove, rispettivamente a ...

Maltempo Verona : temporale sull’Arena - Baglioni interrompe il concerto sull’ultimo brano : Breve ma intenso temporale a Verona nella serata di ieri: la pioggia ha avuto ripercussioni sulla festa dei 50 anni di carriera di Claudio Baglioni all’Arena. Le precipitazioni si sono registrate sul finire del concerto, costringendo il cantautore a interrompere l’evento con una canzone d’anticipo. L'articolo Maltempo Verona: temporale sull’Arena, Baglioni interrompe il concerto sull’ultimo brano sembra essere il ...

Maltempo - ancora allagamenti in provincia di Verona. FOTO e VIDEO : ancora allagamenti nel veronese a causa del Maltempo. Il forte temporale di ieri sera ha allagato cantine e abbattuto alberi. Interventi fino all'alba I vigili del fuoco sono stati impegnati dalla ...

Maltempo Verona : forti piogge - allagamenti e alberi caduti : A causa delle forti piogge che hanno colpito l’area, sono stati almeno una decina gli interventi dei vigili del fuoco dalla tarda serata di ieri all’alba di questa mattina per prosciugamento e rimozione di alberi pericolantinella zona nord del Veronese. Le squadre hanno lavorato con motopompe per liberare scantinati e cantine in varie zone di Negrar; prosciugamenti anche in alcune vie di Verona. Segnalati alberi pericolanti lungo la ...

Maltempo - continua la conta dei danni del nubifragio del weekend a Verona : oltre 1 milione e 100 mila euro : Il nubifragio che ha colpito Verona tra sabato e domenica e’ costato alla citta’ almeno un milione e 100 mila euro. E’ questa la prima conta dei danni che e’ emersa dalla riunione, convocata dall’assessore alla Protezione civile Daniele Polato, cui hanno partecipato anche l’assessore alle Strade Marco Padovani, il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura, rappresentanti delle Circoscrizioni, i ...

Maltempo Verona : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro per finanziamenti destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni a causa del Maltempo che si è abbattuto nel Veronese e in particolare nella zona della Valpolicella. I finanziamenti, si spiega in una nota, potranno essere attivati con un iter semplificato anche sulla base di un’autocertificazione. Le richieste verranno gestite ...

Maltempo Verona : la situazione torna alla normalità : La situazione è tornata nella normalità a Verona dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio parte della città. “In poco più di un giorno – ha sottolineato l’assessore comunale alla Sicurezza, Daniele Polato – abbiamo risolto le criticità maggiori. Ringrazio tutti quanti hanno reso possibile questo straordinario risultato: la Polizia municipale, le squadre di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, tutti i ...

Maltempo Verona : fondi per le aziende da Bpm e FriulAdria : In seguito ai violenti nubifragi che hanno colpito violentemente Verona, la Valpolicella e l’est veronese, gli istituti di credito del territorio corrono in soccorso di imprese e famiglie danneggiate dal fortunale. Banco BPM mette a disposizione un fondo di 30 milioni di euro per privati e aziende, sia del settore agricolo, sia di tutte le realta’ produttive, commerciali e turistiche che hanno subito danni a impianti e fabbricati. Un ...

Maltempo - Coldiretti Verona : danni a frutteti e mele : Il Maltempo del fine settimana non ha risparmiato le produzioni agricole veronesi. I danni maggiori si registrano nella zona di Mambrotta, nel comune di San Martino Buon Albergo, dove la grandine, il forte vento e la pioggia hanno compromesso una parte delle coltivazioni di mele e di altre varietà di frutta. In particolare ci sono stati impianti con reti distrutti. “Si tratta di danni elevati alle strutture e a piante già cariche di frutti ...

Maltempo : Banco Bpm stanzia un plafond di 30mln per il nubifragio a Verona : A seguito dei violenti nubifragi che nel pomeriggio e nella notte di sabato hanno colpito violentemente la città di Verona ed un’ampia area nella provincia Banco BPM ha deciso di mettere a disposizione un plafond di 30 milioni di euro a favore delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a impianti e fabbricati. I fondi stanziati potranno essere in forma di mutuo chirografario a speciali condizioni e con ammortamento modulato ...