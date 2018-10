Maltempo | vento e mareggiate | Liguria in ginocchio

Maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Serie B - rinviata per il Maltempo Spezia-Benevento : LA SPEZIA - A causa del maltempo è stata rinviata a data da destinarsi Spezia - Benevento , partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B che si sarebbe dovuta giocare domani sera ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

Maltempo Liguria - violente raffiche di vento : donna muore nel Savonese : A causa del Maltempo una donna di 88 anni è morta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona: la donna sarebbe stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. E’ stata portata all’ospedale di Savona dove è deceduta. Decine gli impianti di illuminazione pubblica caduti in via Garibaldi. Il mare ha raggiunto la passeggiata e l’Aurelia e’ stata chiusa ad Albisola Marina per l’imponente mareggiata alimentata dal ...

Maltempo - Sulcis : vento a 37 nodi - traghetto contro una banchina a Carloforte : Incidente al traghetto G.B. Conte della Delcomar, impegnato sulla rotta Portoscuso-Carloforte (Su). Questa mattina alle 12:45 in fase di attracco è andato a sbattere contro la banchina del molo Tagliafico al porto di Carloforte, nell’Isola di San Pietro. L’incidente è dovuto probabilmente al Maltempo ed alle forti raffiche di vento che soffia dai 41 ai 47 nodi. Il Comandante dell’Ufficio marittimo di Carloforte, il Tenente di ...

Campidoglio : Maltempo e vento hanno portato 250 interventi : Roma – A causa del maltempo e delle fortissime raffiche di vento che stanno colpendo la citta’, il Servizio Giardini di Roma Capitale ha effettuato fino ad ora piu’ di 250 interventi per rami o alberi caduti. “Quello che si sta verificando in queste ore e’ un evento straordinario, con vento a tempesta che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, che sta causando danni sul verde urbano a Roma come nelle altre ...

Maltempo : vento sradica alberi a Napoli - muore un 21enne - una donna è grave : Raffiche a 130 chilometri orari. Tavolo di coordinamento in Comune. Navi da crociera non attraccano in porto

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento : quattro morti : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria Smart. ...

Maltempo Campania : vento sradica albero a Napoli - morto 21enne : Un’altra vittima per il Maltempo, questa volta a Napoli: un 21enne della provincia di Caserta stava camminando a piedi in via Claudio, a Fuorigrotta, quando è stato investito da un albero probabilmente sradicato dal forte vento di scirocco che soffia sul capoluogo campano da questa notte. Inutili i soccorsi del 118 e la corsa all’ospedale San Paolo. L'articolo Maltempo Campania: vento sradica albero a Napoli, morto 21enne sembra ...