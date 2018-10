Maltempo Veneto | trovato un uomo disperso a Falcade | è l’11esima vittima dell’allerta

Maltempo : Veneto - colpita duramente anche la foresta del Cansiglio : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - La notte scorsa nella foresta del Cansiglio (Bl-Tv) forti raffiche di vento hanno provocato gravi danni al patrimonio boschivo della famosa splendida faggeta, che è demanio forestale regionale, gestito da Veneto Agricoltura. A causa dell’inusuale evento atmosferico, le

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - L’Unità di crisi attivata dalla Regione Veneto per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal Maltempo di questi giorni ha elaborato una serie di tabelle di confronto tra l’evento del 27,28 e 29 ottobre 2018 e quelli più rilevanti, sempre della durata di t

Maltempo - la conta dei danni : centinaia di milioni tra Veneto - Liguria e Lazio : Parla di scenario apocalittico il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco: «La Liguria è stata nuovamente colpita ed è purtroppo, ancora una volta, al centro della cronaca nazionale. Un cornicione ...

Maltempo : Zaia - Veneto ne esce martoriato - ma i lavori fatti hanno salvato vite : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Da quest’ondata di Maltempo ne usciamo martoriati. Ma se non avessimo realizzato i lavori per il rafforzamento degli argini dei corsi d’acqua, che nel 2010 avevano fatto registrare 32 sfondamenti arginali, il bilancio poteva essere molto più grave. Abbiamo salvato vit

Maltempo Veneto - si alza il livello del Piave : evacuato centro commerciale nel Veneziano : A causa dell’innalzamento del livello del Piave è in corso l’evacuazione dell’outlet McArthurGlen di Noventa di Piave: è una misura presa in via precauzionale. Al momento in Veneto, dopo una breve tregua, ha ricominciato a piovere. L'articolo Maltempo Veneto, si alza il livello del Piave: evacuato centro commerciale nel Veneziano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : Zaia - in Veneto una vittima e un disperso - danni per centinaia di milioni : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Purtroppo abbiamo avuto una vittima ieri sera a Feltre, un ingegnere padovano, e il mio cordoglio va ai suoi familiari, e due dispersi, di cui uno ritrovato da pochi minuti, e speriamo di ritrovare il secondo a breve, sempre in provincia di Belluno". Lo ha detto il pr

Maltempo Veneto : caduti fino a 700 mm di pioggia - “i dati peggiori degli ultimi anni” : I dati pluviometrici relativi all’ondata di Maltempo che ha investito il Veneto sono ritenuti i peggiori degli ultimi 100 anni, un fenomeno peggiore di quello che ha portato all’alluvione del ’66: lo ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa organizzata alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). “Il Piave e’ ora a 2500 mc di acqua al secondo, un valore dato da ...

Maltempo : elettricità - in Triveneto rialimentate 120mila utenze : Roma, 30 ott. (AdnKronos) - Alle 11 di oggi in Veneto sono circa 122 mila i clienti disalimentati mentre in Friuli Venezia Giulia sono circa 21.500. Rispetto alla giornata di ieri, sono state già rialimentate complessivamente 120.000 utenze in Triveneto. E' questa la situazione nelle aree gestite da