Maltempo Veneto | chiusa galleria Garda | rientra l’allarme Adige

Maltempo : Regione Veneto segnala nuove perturbazioni per giovedì : Vicenza, 30 ott. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto oggi pomeriggio ha emesso un nuovo avviso sui possibili effetti di una perturbazione che giovedì dovrebbe interessare anche il bacino idrografico Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, di cui fa parte Vicenza. Il peggi

Maltempo : trovato morto l'uomo disperso in Veneto - 11 le vittime : E' stato trovato privo di vita il 61enne disperso da ieri nel bellunese. L'auto dell'uomo, residente a Falcade, Belluno, era stata trovata parcheggiata nei pressi di un corso d'acqua ingrossatosi ...

Maltempo : 1500 persone al lavoro in Triveneto per ripristinare la rete elettrica : Continua l’impegno delle task force di Terna, la Societa’ che gestisce la rete di alta tensione, ed E-Distribuzione, la Societa’ del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, composte da oltre 1500 persone complessive tra risorse operative, tecnici e personale di imprese terze in campo senza sosta sin da ieri per fronteggiare le conseguenze della forte ondata di Maltempo che si e’ abbattuta sulla ...

Maltempo : trovato morto l'uomo disperso in Veneto - 12 le vittime : E' stato trovato privo di vita il 61enne disperso da ieri nel bellunese. L'auto dell'uomo, residente a Falcade , Belluno, era stata trovata parcheggiata nei pressi di un corso d'acqua ingrossatosi ...

Maltempo Veneto - trovato un uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’allerta meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere

Maltempo : Veneto - colpita duramente anche la foresta del Cansiglio : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - La notte scorsa nella foresta del Cansiglio (Bl-Tv) forti raffiche di vento hanno provocato gravi danni al patrimonio boschivo della famosa splendida faggeta, che è demanio forestale regionale, gestito da Veneto Agricoltura. A causa dell’inusuale evento atmosferico, le

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 (2) : (AdnKronos) - Le punte massime dell’alluvione del 2010 (31 ottobre- 1 e 2 novembre) si “fermarono” ai 587,2 di Seren del Grappa, ai 530,5 di Agno-Recoaro, ai 516,8 del Cansiglio. Nel 1992 (3-5 ottobre) le punte massime si toccarono alla stazione Turcati a Recoaro Terme con 533,0 millimetri, al Rifug

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - L’Unità di crisi attivata dalla Regione Veneto per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal Maltempo di questi giorni ha elaborato una serie di tabelle di confronto tra l’evento del 27,28 e 29 ottobre 2018 e quelli più rilevanti, sempre della durata di t

Maltempo - la conta dei danni : centinaia di milioni tra Veneto - Liguria e Lazio : Parla di scenario apocalittico il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco: «La Liguria è stata nuovamente colpita ed è purtroppo, ancora una volta, al centro della cronaca nazionale. Un cornicione ...

Maltempo : Zaia - Veneto ne esce martoriato - ma i lavori fatti hanno salvato vite (2) : (AdnKronos) - “I dati pluviometrici – ha detto Zaia - sono i peggiori degli ultimi 100 anni. Peggio del '66. Abbiamo avuto un vittima, alla cui famiglia va il nostro cordoglio. Si registravano due dispersi ieri, ma uno è stato trovato. Il ponte di Bassano, che è un simbolo, ci preoccupava ma non sem

Maltempo : Zaia - Veneto ne esce martoriato - ma i lavori fatti hanno salvato vite : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Da quest’ondata di Maltempo ne usciamo martoriati. Ma se non avessimo realizzato i lavori per il rafforzamento degli argini dei corsi d’acqua, che nel 2010 avevano fatto registrare 32 sfondamenti arginali, il bilancio poteva essere molto più grave. Abbiamo salvato vit

Maltempo Veneto - si alza il livello del Piave : evacuato centro commerciale nel Veneziano : A causa dell’innalzamento del livello del Piave è in corso l’evacuazione dell’outlet McArthurGlen di Noventa di Piave: è una misura presa in via precauzionale. Al momento in Veneto, dopo una breve tregua, ha ricominciato a piovere. L'articolo Maltempo Veneto, si alza il livello del Piave: evacuato centro commerciale nel Veneziano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : la solidarietà di Anci veneto ai Comuni colpiti (2) : (AdnKronos) - “L’Anci veneto si è messa immediatamente a disposizione dell’unità di crisi convocata dalla Regione del veneto e siamo pronti a dare il nostro supporto a tutti quei Comuni ne avessero bisogno. L’immediata richiesta dello stato di crisi è un segnale positivo perché la ricostruzione e gl

Maltempo : Zaia - in Veneto una vittima e un disperso - danni per centinaia di milioni (2) : (AdnKronos) - Quindi Zaia ha ricordato che "il Veneto è la realtà con più devastazione, con un'area vasta come quella dell'intera provincia di Belluno isolata", e che "Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo essere pronti alla prossima ondata di pioggia prevista per giovedì prossimo". "Così il c