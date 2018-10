Maltempo Veneto | caduti fino a 700 mm di pioggia | “i dati peggiori degli ultimi anni”

Maltempo : elettricità - in Triveneto rialimentate 120mila utenze (2) : (AdnKronos) - A disposizione delle squadre, circa 900 mezzi speciali e 600 gruppi elettrogeni, tra Terna e E-Distribuzione. I tecnici delle due Aziende stanno, inoltre, effettuando una serie di manovre, sia da remoto che sul campo, sulla rete elettrica per rialimentare i clienti rimasti senza energi

Maltempo : elettricità - in Triveneto rialimentate 120mila utenze : Roma, 30 ott. (AdnKronos) - Alle 11 di oggi in Veneto sono circa 122 mila i clienti disalimentati mentre in Friuli Venezia Giulia sono circa 21.500. Rispetto alla giornata di ieri, sono state già rialimentate complessivamente 120.000 utenze in Triveneto. E' questa la situazione nelle aree gestite da

Maltempo : Coldiretti - in Veneto aziende agricole isolate nel vicentino e nel bellunese : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - Difficile fare un primo bilancio del Maltempo, molte aziende agricole sono ancora isolate e senza corrente elettrica: praticamente irraggiungibili. Le notizie che arrivano negli uffici Coldiretti sono frammentarie a causa delle difficoltà di connessione, dei telefoni i

Maltempo Veneto : a Verona preoccupazione per il livello dell’Adige - è in aumento : La situazione a Verona è ancora critica a causa dell’ulteriore innalzamento nella notte del livello dell’Adige: a Ponte Pietra il monitoraggio è costante. Il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso di aprire la galleria Adige Garda per far defluire parte della portata del fiume, ingrossato dalle precipitazioni del Trentino, nel lago. Il Comitato Operativo, presieduto dal Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo ...

Maltempo in tutta Italia - sei vittime nel Lazio - a Savona - in Veneto e a Napoli : Cronaca Milano, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti, allarme Seveso di FRANCO VANNI

Maltempo : travolto da un albero - un altro morto in Veneto : Una persona è morta dopo essere stata travolta da un albero caduto a causa dei forti venti che si sono abbattuti in serata a a Feltre (Belluno). Nel Feltrino nel tardo pomeriggio si sono registrati venti ad oltre 130 chilometri orari. Venti che hanno provocato anche blackout a tutta la linea elettrica. Almeno 110 mila utenze elettriche fuori uso nel Bellunese. Sale a sei dunque il numero delle vittime durante l'ondata di ...