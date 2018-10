Maltempo | Valmaggia | il caso più critico a Carpignano Sesia

meteoweb.eu

: .@A_Valmaggia voglio ringraziare tutto il sistema degli operatori, protezione civile, vigili del fuoco e volontari… - crpiemonte : .@A_Valmaggia voglio ringraziare tutto il sistema degli operatori, protezione civile, vigili del fuoco e volontari… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Dall’apertura della sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sono state 105 le segnalazioni per l’ondata diche ha causato allagamenti e frane per piogge e venti intenso. Sono giunte da 61 comuni delle 8 province piemontesi, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Albertodurante le comunicazioni in consiglio regionale. “Complessivamente – ha detto– sono stati impiegati 675 volontari della protezione civile regionale e la situazione che desta preoccupazione e’ quella della zona tra Sillavengo e a, in provincia di Novara, dove si sta verificando un principio di erosione di circa 500 metri di argine. Gia’ da ieri sono presenti tecnici AIPO per il pronto intervento”. Ilha anche interessato la rete viaria principale e secondaria con interruzioni di 32 tratti stradali. ...