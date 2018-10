Maltempo | trovato morto l' uomo disperso in Veneto | 11 le vittime

Maltempo : Belluno - trovato nel torrente corpo uomo disperso a Falcade : Belluno , 30 ott. (AdnKronos) - E' stato trovato oggi pomeriggio il corpo di un 61enne residente a Falcade nel bellunese. L' uomo risultava disperso . Ieri sera si era allontanato da casa a bordo della propria auto e non aveva più dato sue notizie alla famiglia. L'auto è stata ritrovata con il motore a

Maltempo Veneto - trovato un uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’allerta meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere