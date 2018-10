Maltempo Trento | recuperata la famiglia bloccata al lago di Fedaia

meteoweb.eu

(Di martedì 30 ottobre 2018) Il Soccorso alpino del Trentino e’ intervento questo pomeriggio per recuperare unavenetanei pressi deldi. Un uomo e i suoi due bambini erano bloccati in quota a circa 2.000 metri dopo aver passato la notte al rifugio, da dove non erano riusciti a rientrare a valle viste le condizioni impraticabili dei sentieri e delle strade spesso franate e interrotte. Vista l’assenza di corrente elettrica nella zona e la difficolta’ di comunicazione, oltre alla difficolta’ per i soccorsi di raggiungere la localita’ e visto il sopraggiungere della notte e’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. I componenti dellasono stati recuperati incolumi e trasferiti a. L'articololaaldiMeteo Web.