Maltempo Trentino | pescatore muore affogato nel lago di Levico

Maltempo - 9 morti per pioggia e vento : nella notte due vittime in Trentino-Alto Adige. Chiuso l’aeroporto di Genova : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, in provincia di Trento, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in ...

Maltempo - torrente esonda in Trentino : ANSA, - TRENTO, 30 OTT - A Dimaro in Trentino - la sede del ritiro estivo della squadra di calcio del Napoli - il torrente Meledrio è esondato e l'acqua, mista fango, ha raggiunto il paese nella zona ...

Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...

Maltempo Trentino : interrotta per frana la strada del passo del Manghen : Maltempo Trentino - Completamente interrotta la strada per il passo del Manghen. Maltempo Trentino - Le abbondanti piogge delle ultime ore continuano ad apportare danni. Questa volta, ad essere...

Trentino - esonda il fiume Brenta per il Maltempo : a Levico i pesci nuotano in strada : A Levico, in provincia di Trento, il fiume Brenta è esondato a causa del maltempo che in queste ore sta interessando buona parte del Paese. Nel video, il momento in cui i pesci si trovano nel mezzo della strada e cercano – come sembra – di raggiungere l’acqua più alta. Video Twitter/Strummer L'articolo Trentino, esonda il fiume Brenta per il maltempo: a Levico i pesci nuotano in strada proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo Trentino : in 9 ore caduti in media 50-60 mm pioggia : In Trentino dalle 6 di questa mattina fino alle 15.45 di oggi sono caduti in media 50-60 mm di pioggia, con punte superiori a 100 mm di nei settori orientali della provincia: tali valori si aggiungono ai 200 mm gia’ mediamente caduti nei giorni scorsi, spiega la Protezione civile. MeteoTrentino sta monitorando il fenomeno, anche con radar e satelliti, e le previsioni confermano che le forti piogge proseguiranno fino a sera. L'articolo ...

Maltempo Trentino - esonda il fiume Brenta e i pesci nuotano in strada [VIDEO] : Situazione difficile in Trentino Alto Adige a causa delle forti precipitazioni piovose. Oltre alla neve sopra i 2200 metri, si registrano fiumi esondati, canali straripati e frane che stanno paralizzando la vita quotidiana. Chiuse alcune strade, sia principali che secondarie, e anche alcune scuole. Di particolare preoccupazione le condizioni dei fiumi, ingrossati dai 300 mm di pioggia caduti in alcune zone. Il fiume Brenta, a Levico Terme, è ...

Maltempo in Trentino : picco delle precipitazioni atteso nel pomeriggio : Le precipitazioni che stanno interessando il Trentino dovrebbero raggiungere il picco nel pomeriggio: successivamente, in serata, i fenomeni si attenueranno, lo zero termico si abbasserà a 1800 metri con possibili nevicate oltre i 1500, secondo quanto previsto de MeteoTrentino. Nel corso della notte le piogge sono diminuite: fino alle 6 del mattino erano caduti meno di 2-3 mm. Dalle 6 alle 8 sono riprese, con una media di 10-15 mm e punte fino a ...

Forte Maltempo in Trentino : pioggia intensa - fiumi esondati : Le precipitazioni insistenti non hanno causato gravi danni in Trentino; numerosissimi gli interventi dei vigili del fuoco per strade e garage allagati, per parziali esondazioni di torrenti e per piccole frane su tutto il territorio provinciale. Nel pomeriggio è suonata la sirena di allarme a Levico, per l’esondazione del fiume Brenta, che ha costretto a chiudere la strada per Barco. I vigili del fuoco sono in azione. Preoccupa il Sarca, ...

Maltempo Trentino : da domani fenomeni in aumento - allerta “rossa” : Oggi breve tregua dal Maltempo in Trentino: i fenomeni, però, sempre le previsioni di Meteo Trentino, dovrebbero tornare ad intensificarsi dalla mattina di domani. La Protezione Civile ha diramato una “allerta Elevata (Rossa)“, in previsione di una nuova ondata di precipitazioni. Dall’inizio della fase di Maltempo sono cadute rilevanti quantità di pioggia, con livelli che vanno dai 70-90 mm nella valle dell’Adige ai 200 ...

Maltempo Trentino Alto Adige : frane in varie zone - a Carbonin chiusa statale Alemagna : Ondata di Maltempo anche in Trentino Alto Adige dove si registrano circa 50 interventi da parte dei vigili del fuoco per frane in varie zone della regione. A causa di uno smottamento la strada statale Alemagna è stata chiusa a Carbonin con deviazioni via Misurina e passo Tre Croci. chiusa per allagamenti la strada provinciale a passo Manghen. Interventi anche a Magre’ e Rovere’ della Luna per caduta sassi. Una frana si è staccata ...