Maltempo | ' strage' di yacht a Rapallo | si schianta anche quello di Pier Silvio Berlusconi

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma Metro B interrotta e strage di alberi - tromba d'aria sradica ulivi in Puglia : Ondata di Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole. E l'ondata che sta interessando l'Italia dovrebbe...

Maltempo - strage di alberi a Roma : colpita anche un’auto : alberi caduti in varie zone della Capitale, colpita stamattina da pioggia forte. Oltre al pino di 30 metri crollato sulla corsia laterale di via Terme di Caracalla, ancora chiusa, sempre al centro in via Campania un altro albero e’ finito su un’auto in sosta e su un cassonetto. alberi caduti anche in via dei Gracchi, nel quartiere Prati, che è stata chiusa in un tratto e in via Leonardo Greppi in zona Portuense. Al momento non si ...