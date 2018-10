Maltempo | strade chiuse e alberi caduti in Valle d’Aosta

Maltempo Liguria - a Genova allarme dai sensori del Ponte Morandi : strade chiuse : allarme dai sensori del Ponte Morandi a Genova per il Maltempo: a causa del forte vento e delle piogge è stata chiusa via 30 giugno, tra le principali arterie di collegamento con il centro della città. Toti ha fatto sapere che la Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza e calamità naturale: "Muovetevi solo se c'è ragione di farlo".Continua a leggere

Ultime notizie Maltempo : strade chiuse e treni cancellati. Mercoledì nuova ondata : Tregua per uno-due giorni, ma il maltempo riprenderà. La perturbazione cominciata lo scorso fine settimana ha colpito pesantemente tutta l’Italia e in modo particolare, come previsto, l’Italia settentrionale e le coste tirreniche; la sopravvenienza di un forte scirocco da sud-est ha scatenato raffiche di vento superiori a 100 km/h nel Lazio e in Sardegna ma anche in Veneto. Nella giornata odierna è prevista una situazione in ...

Maltempo Genova : allarme dai sensori del Ponte Morandi - chiuse strade : Sono scattati gli allarmi dai sensori installati sul Ponte Morandi a Genova: in via precauzionale è stata chiusa via 30 giugno, lungo la sponda destra del torrente Polcevera. La strada era stata riaperta da poco per collegare la Valpolcevera, isolata dopo il crollo del Ponte, con il centro della città. A causa del Maltempo sono numerose le strade chiuse in città. L'articolo Maltempo Genova: allarme dai sensori del Ponte Morandi, chiuse ...

Maltempo - Viminale : valutare chiusure di scuole e uffici - definire piano di emergenza strade e servizi : valutare l’opportunita’ di limitare, “a tutela della pubblica e privata incolumita’, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso l’adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici presenti sul territorio, previe intese con l’Autorita’ scolastica e gli amministratori locali“: lo chiede una circolare inviata dal capo di ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - strade allagate in città : A Bologna, dopo un temporale in mattinata, nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio con tuoni, lampi e raffiche di vento. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre disponibili tra la citta’, la zona collinare e la prima pianura, per alberi caduti, tetti o cornicioni pericolanti e allagamenti. La pioggia caduta in pochi minuti ha allagato molte strade, rendendo difficile la circolazione in tangenziale, sui viali di ...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - è strage di alberi - due feriti : Il forte vento di scirocco che sta soffiando su Napoli e su buona parte della sua provincia ha provocato, in diversi punti della città, la caduta di rami dagli alberi. Due feriti si registrano...

Maltempo - traffico e disagi a Milano : strade allagate - alberi caduti. Allerta in città e per i fiumi Seveso e Lambro : In diverse zone della città sono caduti alberi sulle auto in sosta interrompendo la viabilità e causando feriti. Il Comune: attenti a non parcheggiare nelle zone a rischio

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - è strage di alberi : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - piovono alberi : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma...

Maltempo - aggiornamenti in diretta. A Roma cadono rami ed alberi - «in Sardegna strade come fiumi» : Maltempo ed emergenza in tutta Italia, non solo a Roma dove la sindaca Virginia Raggi ha disposto la chiusura delle scuole: secondo quanto riporta 3bmeteo.com, un'acuta fase di Maltempo sta...

Napoli nella morsa del Maltempo : strade allagate - piovono alberi tra Bagnoli e Pianura : Dopo una notte di forti piogge e venti, a Napoli si iniziano a contare i primi danni. Allagamenti e difficoltà nella circolazione si stanno registrando tra Fuorigrotta, Pianura e Bagnoli. Ma non basta.

Allerta Meteo - forte Maltempo su quasi tutta l’Italia : strade chiuse e disagi al traffico - Anas fa il punto sulla viabilità : Domenica sera di violento maltempo su tutta l’Italia, con piogge e nubifragi che si stanno abbattendo da Nord a Sud. A causa del forte maltempo che sta interessando nelle ultime ore la Penisola, sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali. Le squadre, i tecnici e le sale operative Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della ...

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...