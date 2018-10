Maltempo | soccorsi 19 diportisti bloccati sulla diga di Rapallo

Maltempo Belluno : treno bloccato in zona montuosa - soccorsi passeggeri : A causa del Maltempo un treno è bloccato in una zona montuosa del Bellunese, non lontano dalla stazione di Quero Vas: il soccorso alpino sta intervenendo in soccorso dei passeggeri. I soccorritori sono al lavoro anche nel controllo dei corsi d’acqua a rischio nelle zone di Cortina, Longarone e Perarolo di Cadore. Gli uomini del Soccorso Alpino arrivati sul posto avevano valutato in un primo momento di evacuare le persone ma successivamente ...

Anziani isolati dal Maltempo - soccorsi : ANSA, - CATANZARO, 29 OTT - Sono stati numerosi, nelle ultime ore, gli interventi dei vigili del fuoco In Calabria a causa dell'ondata di maltempo, con pioggia battente e vento forte, che ha ...

Maltempo Calabria : allagamenti e frane - soccorsi anziani nel Crotonese : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore in Calabria a causa dell’ondata di Maltempo, con vento forte e piogge intense, che ha interessato quasi tutta la regione. Tra Setteporte di Rocca di Neto e il bivio per Belvedere Spinello, nel Crotonese, gli specialisti speleo alpino fluviali sono intervenuti in soccorso ad alcuni anziani rimasti isolati nella loro abitazione. I vigili del fuoco del Comando provinciale di ...

Raggi : sindaco ringrazia soccorsi e si scusa per disagi causa Maltempo : Roma – “Questa notte si e’ abbattuto su Roma un violento temporale con forti grandinate che ha causato diversi allagamenti in alcuni quartieri della Capitale, in particolare nel quadrante est. Siamo subito intervenuti con volontari, Vigili del fuoco, Protezione civile, Polizia locale, e squadre del Simu e dell’Ama”. “Abbiamo prontamente riunito il Coc, Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio le ...

Maltempo a Roma : grandine e strade allagate - soccorsi automobilisti bloccati. Chiuse 7 stazioni della metro | Le immagini : Bomba d’acqua dal centro al Tiburtino, con strade e negozi allagati, e pesanti disagi alla circolazione. Allagata la basilica di San Sebastiano: l’acqua ha raggiunto il mezzo metro

Maltempo - forti piogge e grandine su Roma : soccorsi automobilisti : Nella serata di domenica forti piogge, seguite a violente grandinate, hanno colpito la città di Roma. Numerosi gli interventi della polizia locale per i disagi legati al Maltempo: i vigili hanno ...

Maltempo - caos nel Catanese : voli dirottati - automobilisti soccorsi dai pompieri : Domenica di Maltempo in Sicilia, in particolare nel Catanese interessato da forti temporali. Ritardi in arrivi e partenze e voli dirottati: sono alcuni tra i disagi causati all’aeroporto di Catania dal violento temporale che si è abbattuto sulla città. Due, al momento, i voli dirottati: il Roma-Catania Alitalia Az 01751 delle 19:15 che e’ atterrato a Comiso, e il Ryanair da Bologna delle 19.40 che ha fatto rotta per Palermo. ...

Maltempo Calabria : soccorsi automobilisti bloccati da frana nel Catanzarese : Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte sulla SP89, che collega Girifalco a Cortale, nel Catanzarese, per liberare un tratto di strada da una frana e dalla caduta di un albero: alcuni automobilisti sono rimasti bloccati. I pompieri hanno lavorato diverse ore per liberare la strada e consentire alle auto bloccate di passare. L'articolo Maltempo Calabria: soccorsi automobilisti bloccati da frana nel Catanzarese sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Sardegna - Borrelli : “La macchina dei soccorsi ha funzionato molto bene” : Il Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ha raggiunto oggi Cagliari: in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito il sud Sardegna ha dichiarato che “la macchina dei soccorsi ha funzionato molto bene, la strada statale 195 e’ stata chiusa per tempo e questo ci ha permesso di limitare di molto il numero delle vittime possibili. Purtroppo non avremmo voluto registrare la vittima e il ...

Maltempo Cagliari : riunito il Centro di Coordinamento Soccorsi - Università chiusa domani 11 ottobre : A seguito della diramazione della Protezione civile della Regione Sardegna di un avviso di allerta per rischio idrogeologico con criticità elevata e del persistere delle condizioni meteo avverse, nel pomeriggio si è riunito in Prefettura di Cagliari il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto Romilda Tafuri, al quale partecipano il Sindaco metropolitano, i vertici delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, nonché qualificati ...

Maltempo Sicilia : soccorsi enduristi e turisti feriti a Messina e Palermo : Terminata a lieto fine la disavventura di due enduristi catanesi che, ieri, a dispetto delle previsioni metereologiche negative, si sono arrischiati a percorrere una parte della strada sterrata panoramica della dorsale dei Monti Peloritani che dalla pineta di Graniti (Messina), attraverso il Bosco di Antillo, porta al paese di Roccafiorita. I due motociclisti, colti dal forte temporale, hanno richiesto i soccorsi contattando il Corpo Nazionale ...

Maltempo Sicilia : soccorsi due enduristi nel Messinese : soccorsi da volontari del Cnsas di Etna Nord, da militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Nicolosi, da vigili del fuoco di Mojo Alcantara (Me) e appartenenti al Corpo Forestale Regionale di Savoca (Me), due motociclisti catanesi appassionati di enduro che, a causa del Maltempo, hanno subito un incidente e si sono rifugiati in un casolare abbandonato nei boschi di Antillo (Messina). I due sono stati accompagnati ...

Maltempo - nubifragi sulla costa in Molise : allagamenti e soccorsi : Violenta ondata di Maltempo sul litorale molisano: molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre vigili del fuoco di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso). A Termoli all’inizio del lungomare un’autovettura con una famiglia a bordo e’ stato soccorsa perche’ sommersa dall’acqua. Sempre su viale Cristoforo Colombo un gazebo è volato dai lidi precipitando sull’asfalto ...