Maltempo | si contano i danni dei nubifragi | dieci le vittime - Toti | ' Stato di emergenza

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : nove le vittime | Toti : 'Stato di emergenza per la Liguria' : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a nove morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo Abruzzo : si contano i danni - domani niente scuole chiuse : Tornano il sole ed il cielo sereno in Abruzzo, dopo l’intensa ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale, ed in particolare sulla costa, da domenica pomeriggio fino alla scorsa notte. In 24 ore, secondo le stime, è caduto il doppio dell’acqua che in media cade in tutto il mese di ottobre. Intanto si contano i danni: ovunque, dal Chietino al Teramano passando per il pescarese, si sono registrate ...