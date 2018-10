Maltempo | sette morti Scuole chiuse in tutta Italia | da domani nuovo peggioramento

Sono sette le vittime dell'ondata di Maltempo : Articolo aggiornato alle ore 7,14 del 30 ottobre 2018. Italia flagellata dal maltempo. Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in tutto il Paese e per martedì non si prevede alcun miglioramento. La giornata ha purtroppo fatto registrare un bilancio di sei morti, due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, una in provincia di Caserta e una nel Savonese. Infine in Sardegna, nel Sulcis, un uomo è ...

Emergenza Maltempo - l'Italia in ginocchio : sette morti e un disperso - Tra le vittime anche un vigile del fuoco : Più delle piogge, a far paura è stato il forte vento , con raffiche fino a 180 chilometri orari, che ha letteralmente sradicato gli alberi dal manto stradale con oltre 5mila interventi dei vigili del ...

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Sette morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli, uno a Belluno, uno a Savona e un vigile del fuoco a Bolzano. Disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Maltempo Piemonte : dopo la siccità di settembre e il Maltempo di questo giorni c’è apprensione per l’agricoltura : Resta alta l’attenzione nell’Alessandrino per l’ondata di maltempo e c’e’ apprensione nel mondo agricolo. ‘Sorvegliati speciali’ i fiumi Tanaro e Bormida lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti. “Il maltempo – afferma il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – si abbatte in un autunno in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di ...

L’ondata di Maltempo del 31 Agosto / 1 Settembre 2018 in Toscana : Dopo un Agosto instabile ma complessivamente caldo una veloce incursione artica si impadronisce del Centro-Nord Italia a partire da Venerdì 31 Agosto, regalando forti temporali e un deciso calo delle temperature, specie in Toscana. Venerdì 31 Agosto 2018 La situazione sinottica nel pomeriggio del 31 Agosto mostra un primo isolamento di una depressione al di sotto della Liguria dovuta alle prime infiltrazioni di aria fredda nei bassi strati ...

Maltempo : nuova perturbazione si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre con -61% di pioggia : : Il Maltempo si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre che ha fatto segnare il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati isac Cnr sugli effetti della nuova perturbazione che interessa dalla Sardegna al Piemonte, dalla Liguria alla Toscana. A preoccupare – sottolinea la Coldiretti – sono gli ...

Maltempo Sicilia - Pogliese : “Tombini puliti a settembre” : “Su una cosa desidero fare chiarezza, poiché da più parti si è cercato di fare disinformazione in maniera consapevole. Non è assolutamente vero che l’allagamento di via Etnea sia dipeso dalla mancata pulitura dei tombini, perché questa era stata fatta regolarmente a settembre. Purtroppo l’enorme quantità di acqua caduta in poco meno di un’ora non era sostenibile.” Lo afferma in una nota il sindaco di Catania Salvo ...

Maltempo Sicilia : scuole chiuse domani mercoledì 26 Settembre a Mussomeli : scuole chiuse per il Maltempo domani a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Il sindaco Giuseppe Catania ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per domani, a causa dell’allerta meteo (codice arancione) diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile. L'articolo Maltempo Sicilia: scuole chiuse domani mercoledì 26 Settembre a Mussomeli sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per Sabato 22 Settembre : Maltempo all’estremo Sud e al Nord/Est : Allerta Meteo – Un sistema perturbato in transito sull’Europa settentrionale, raggiungerà nelle prossime ore la nostra Penisola, determinando precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile ...

Previsioni Meteo - la prossima settimana arriva finalmente l’Autunno? Ipotesi ECMWF per il 25-26 Settembre : crollo termico di 10°C e forte Maltempo : 1/24 ...

Meteo - settembre "a due facce" : temperature fino a 38 gradi - poi torna il Maltempo : Da giovedì e soprattutto venerdì e sabato una nuova perturbazione atlantica sarà pronta a riportare il maltempo al...

Maltempo - “raffica” di tornado sulle coste tirreniche nella prima Domenica di Settembre : tutte le FOTO da Ventotene - Ponza e dall’isola d’Elba [GALLERY] : 1/14 Ventotene ...

Maltempo - prima Domenica di Settembre dal sapore autunnale al Centro/Nord mentre al Sud resiste l’estate : Italia divisa in due : 1/9 ...

Maltempo di settembre a Napoli - a via Petrarca crolla un parapetto : Maltempo da nord a sud, in Italia: nello Spezzino un fulmine ha abbattuto parzialmente il campanile di una chiesa, un altro a Roma ha colpito una centralina mandando in tilt i semafori del quartiere ...