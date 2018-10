Maltempo | Sappada ancora isolata | domani scuole chiuse

meteoweb.eu

: Maltempo: isolati Sappada, Forni di Sopra, Forni Avoltri e Rigolato, sette evacuati fra Ovaro e Comeglians - Studio… - brunotavosanis : Maltempo: isolati Sappada, Forni di Sopra, Forni Avoltri e Rigolato, sette evacuati fra Ovaro e Comeglians - Studio… - StudioNordNews : Il punto della situazione. - drubald : RT @IlFriuli: #Maltempo: notte di paura a #Sappada. Vento e pioggia hanno provocato ingenti #danni. Sono diversi gli edifici #scoperchiati.… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Non e’rientrata la situazione di emergenza. Il sindaco Manuel Piller Hoffer ha fatto il punto della situazione poco fa sul proprio profilo facebook facendo presente che “oggi non sara’ possibile ripristinare la corrente” e che “stiamo cercando di risolvere il problema dei rifornimenti di carburante”. Il primo cittadino riferisce che leresterannoanchee che la localita’ montana risulta. “Sara’ possibile raggiungere Tolmezzo per soli casi di emergenza”. Il centro operativo comunale rimarra’ aperto tutta la notte. L'articoloMeteo Web.