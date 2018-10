Maltempo | sale il numero dei morti | scuole chiuse | crolla il soffitto in un’aula

caffeinamagazine

(Di martedì 30 ottobre 2018) Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. L’uomo era intervenuto insieme ai colleghi per mettere in sicurezza una strada e a causa delle forti piogge e il vento che in quel momento si stavano abbattendo sulla zona è rimasto travolto da un albero. Il vigile del fuoco è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano con lui, ma nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Il pesante tronco non gli ha lasciato scampo. Si tratta della settima vittima in Italia che si registra per l’ondata diche da domenica sera flagella l’Italia. Ieri due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, a causa di un albero abbattuto dal forte vento e un’altra persona ha perso la vita a Terracina, sempre a causa di un albero caduto su una vettura in transito. La quarta vittima ha perso la vita a Napoli mentre ...