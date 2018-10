Maltempo Torino : sale il livello del Po - allagato il lungofiume Murazzi : Dopo le piogge dei giorni scorsi il lungofiume dei Murazzi a Torino è stato parzialmente allagato dal Po nel corso della notte. Le acque hanno invaso il marciapiede. L'articolo Maltempo Torino: sale il livello del Po, allagato il lungofiume Murazzi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Italia sferzata dal vento : sale il bilancio delle vittime - sono dieci in tutto il Paese : sale a dieci il numero delle vittime per il Maltempo che ha investito l'Italia. Dopo i sette morti di lunedì 29 ottobre , uno in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a ...

Maltempo - sale a 9 il bilancio delle vittime. E l'allerta continua : Maltempo, l'allerta in tutta Italia non è finita. sale a nove il bilancio delle vittime della bufera che sta investendo l'Italia. I soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta a Dimaro, ...

Maltempo - sale il bilancio delle vittime : dieci in tutta Italia : sale a dieci il numero delle vittime per il Maltempo che ha investito l'Italia. Dopo i sette morti di lunedì 29 ottobre , uno in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a ...

Maltempo - sale il numero dei morti : scuole chiuse - crolla il soffitto in un’aula : Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. L’uomo era intervenuto insieme ai colleghi per mettere in sicurezza una strada e a causa delle forti piogge e il vento che in quel momento si stavano abbattendo sulla zona è rimasto travolto da un albero. Il vigile del fuoco è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano con lui, ma nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Il pesante tronco ...

Maltempo - sale il bilancio delle vittime : nove in tutta Italia : Esondazioni, forti piogge e raffiche di vento: chiuso l'areoporto di Genova e allerta arancione a Venezia. Scuole chiuse in molte città. Migliaia gli interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo : muore vigile del fuoco in Alto Adige - bilancio vittime sale a 7 : sale a 7 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull'Italia. Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Aldo Adige, schiacciato ...

Maltempo - notte di paura in Friuli : sale il livello dei fiumi - crolla ponte a Comeglians [LIVE] : Il fronte principale del Maltempo sta passando sul Friuli Venezia Giulia e porta venti correnti che hanno toccato i 100 km/h sulla costa e anche i 200 km/h sulle vette intorno ai 2000 metri e 150 Km/h a 1500 metri. Nella notte arriverà anche l’aria più fresca che segue il fronte. Lo rende noto un bollettino della Protezione civile Fvg. Nella notte cadranno piogge e temporali sparsi, non più concentrate sulle zone nord-occidentali della ...

Maltempo Italia - si aggrava il bilancio : sale il numero dei morti : Cinque vittime per il Maltempo. Due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, a causa di un albero abbattuto dal forte vento e un’altra persona ha perso la vita a Terracina, sempre a causa di un albero caduto su una vettura in transito. La quarta vittima ha invece perso la vita a Napoli mentre camminava, colpita da un altro albero abbattuto dal vento, e una quinta persona è deceduta dopo essere stata colpita da un ...

Maltempo in tutta Italia - sale a cinque il bilancio delle vittime nel Lazio - a Savona e Napoli : Cronaca Milano, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti, allarme Seveso di FRANCO VANNI

Maltempo in tutta Italia - sale a cinque il bilancio delle vittime : Cronaca Maltempo, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti a Milano, frane nel bergamasco di FRANCO VANNI

