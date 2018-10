Maltempo Roma | Raggi | “Dopo la bufera di vento dobbiamo prepararci a piogge intense”

Mareggiate a Rapallo - due feriti a Roma : le vittime del Maltempo sono 10 : Continua il maltempo sulla nostra penisola e il numero delle vittime è salito a dieci. Dopo i sette morti di ieri, martedì i soccorritori hanno recuperato i corpi di una donna a Dimaro, in Val di Sole, dove è esondato il torrente Meladrio, di un velista disperso nel mare davanti a Catanzaro e di un

Maltempo Emilia-Romagna : allerta fino a stasera - 3mila senza corrente : allerta Maltempo fino a questa sera in Emilia-Romagna, dopo che ieri il Maltempo ha provocato piene dei fiumi, allagamenti di strade e sottopassi, alberi caduti e blackout in molte zone. Secondo Protezione civile e Arpae dell’Emilia-Romagna i rovesci notturni sugli Appennini hanno causato “piene ordinarie” sui fiumi Secchia e Panaro, che stanno propagando a valle con livelli inferiori alle soglie 2. In esaurimento, invece, le ...

Maltempo Roma : albero cade al Gianicolo - 2 feriti : Ieri pomeriggio due ragazzi sono rimasti feriti a causa della caduta di un grosso albero al Gianicolo, in piazza Garibaldi. I due giovani si trovavano vicino al cannone, quando la pianta è caduta e li ha colpiti. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale dovrà essere operato a una gamba. La ragazza che si trovava con lui è in codice giallo per la frattura di una caviglia e vari traumi. L'articolo Maltempo Roma: albero cade al ...

Maltempo Roma - evacuato il litorale Danni in tutto il Lazio - disastro a Terracina : Quattro morti, Danni ingenti in tutto il Lazio, feriti e disagi. E' drammatico il bilancio regionale per l'ondata di Maltempo che ieri ha imperversato per ore da nord a sud, tra violente raffiche di ...

Maltempo Roma - Raggi : raffiche a oltre 100 km/k - “non succedeva da 20 anni” : “Ho appena concluso una riunione al Centro Operativo Comunale: abbiamo coordinato gli interventi relativi all’emergenza per il Maltempo e le fortissime raffiche di vento che hanno investito Roma e tutto il litorale laziale. Le folate hanno superato anche i 100 chilometri orari: un evento di questa intensita’ non si verificava da circa 20 anni. Gli uomini della Protezione Civile, della Polizia capitolina, i Vigili del fuoco ed i ...

