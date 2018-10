Maltempo : riaperto l'aeroporto di Genova : L'aeroporto di Genova ha riaperto alle 16.21. Lo comunica la direzione dello scalo. Il Colombo era chiuso dalla scorsa notte per la presenza di detriti in pista, a seguito della violenta mareggiata.

Maltempo - Brennero riaperto Quattro famiglie sfollate a Genova : Via libera la traffico in entrambe le direzioni sull’autostrada ma non sulla statale. Chiusi diversi passi alpini. Disagi in tutta Italia: bel Frusinate è esondato un fiume, l’Adige è a livelli record a Verona