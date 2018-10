Maltempo | riaperta strada della Valmalenco | raggiungibili i 5 comuni isolati

Maltempo Sardegna : riaperta la statale Nord occidentale sarda dopo gli allagamenti : E’ stato riaperto al traffico, dopo alcune ore di interruzione, il tratto della statale 292 “Nord occidentale sarda” chiuso stamattina per il crollo di un albero nel tratto tra Massama e Nuraxinieddu, nell’Oristanese. Sul luogo, oltre ai Vigili del fuoco di Oristano e ai Carabinieri, che hanno deviato il traffico nei due centri abitati, sono intervenuti con una grossa pala meccanica anche gli operai dell’impresa che ...

Maltempo : riaperta l’Autostrada del Brennero A22 in entrambe le direzioni : riaperta l’Autostrada del Brennero con una corsia in entrambe le direzioni tra Vipiteno e il Brennero: si registrano allentamenti e code in entrambe le direzioni. L'articolo Maltempo: riaperta l’Autostrada del Brennero A22 in entrambe le direzioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : riaperta la A22 tra Vipiteno e il Brennero : L'Autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero, dopo la chiusura per una frana causata dalle forti piogge. Rimane ancora chiusa al traffico, invece, la statale del Brennero tra Ponticolo e Colle Isarco. nella notte era stata anche riaperta anche la linea ferroviaria del Brennero. Nella caduta della frana sulla A22 erano rimaste coinvolte sei automobili, centrate dai ...

Maltempo : riaperta la A22 tra Vipiteno e il Brennero : L'Autostrada del Brennero è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni tra Vipiteno ed il Brennero, dopo la chiusura per una frana causata dalle forti piogge. Rimane ancora chiusa al traffico,...

Maltempo : riaperta ferrovia e Autostrada del Brennero : riaperta al traffico in entrambe le direzioni l’Autostrada del Brennero, tra Vipiteno ed il Brennero: ieri sera sulla corsia nord si era abbattuta una frana, poco prima del confine di Stato. Per motivi di sicurezza era stata interrotta e poi riaperta anche la linea ferroviaria del Brennero. Chiusa al traffico la statale del Brennero tra Ponticolo e Colle Isarco. L'articolo Maltempo: riaperta ferrovia e Autostrada del Brennero sembra essere ...

Maltempo - frana al Brennero : l’autostrada A22 sarà riaperta a breve nella notte : Il servizio ferroviario della linea del Brennero e’ stato interrotto a scopo precauzionale e dovrebbe riprendere in tarda serata, mentre l’Autostrada del Brennero dovrebbe riaprire nella notte almeno a senso alternato. E’ quanto precisa una nota della Protezione civile dell’Alto Adige dopo la chiusura delle vie di comunicazione per il Brennero a causa di una frana. Le copiose precipitazioni in Alto Adige hanno fatto ...

Maltempo : riaperta la strada della statale Alemagna dopo la frana : A Carbonin, tra Dobbiaco e Cortina, la strada statale Alemagna e’ stata riaperta al traffico dopo una frana. Lo comunica la Centrale viabilita’ di Bolzano. L'articolo Maltempo: riaperta la strada della statale Alemagna dopo la frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia - viabilità : riaperta le strade statali 192 - 288 e 417. Chiusa la SS124 : Anas rende noto che a seguito di chiusura per allagamenti dovuti alle forti precipitazioni, sono state riaperte al traffico la SS192, della Valle del Dittaino, la 417 Catania-Gela, e la 288 di Aidone (Enna). Resta Chiusa la SS124 Siracusana, per allagamento al km 114,200. L'articolo Maltempo Sicilia, viabilità: riaperta le strade statali 192, 288 e 417. Chiusa la SS124 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna : riaperta la statale 125 chiusa per frana : Ritorna alla normalità anche la circolazione sulla statale 125 “orientale Sarda”, interessata da un’interruzione per frana al km 42 a nord di Muravera (Cagliari). Sono, infatti stati rimossi completamente i 1500 i metri cubi di detriti che hanno occupato la carreggiata davanti a una galleria. In un primo tempo il traffico era stato riaperto a senso unico alternato, per permettere il collegamento tra il Cagliaritano e ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale chiusa per caduta massi : riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 198 “di Seui e Lanusei” vicino a Tortoli’, in Ogliastra. La strada era stata chiusa questa mattina per la caduta di alcuni massi, che sono stati rimossi dai tecnici dell’Anas. L'articolo Maltempo Sardegna: riaperta la statale chiusa per caduta massi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna : riaperta la statale vicino l’aeroporto di Elmas : riaperta la strada statale 391 “Di Elmas”. La viabilità era stata interrotta questa notte per l’allagamento di un sottopasso nel tratto iniziale di 600 metri in direzione aeroporto Cagliari. Ne dà notizia l’Anas, che raccomanda “prudenza nella guida”. L'articolo Maltempo Sardegna: riaperta la statale vicino l’aeroporto di Elmas sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : riaperta la tratta ferroviaria Crotone-Sibari : E’ stata riattivata la circolazione dei treni sulla tratta ionica, fra Crotone e Sibari, interrotta in più punti dopo la forte ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria. Resta ancora chiuso il tratto Catanzaro Lido-Crotone, sempre a causa dei danni causati dai nubifragi. Trenitalia comunica, al riguardo, di aver messo a disposizione degli utenti dei bus sostitutivi e di aver attivato un numero verde per i clienti interessati ad avere ...

Maltempo Calabria : riaperta la statale 18 a Pizzo Calabro (VV) : “È stata riaperta la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ a Pizzo in provincia di Vibo Valentia”. Lo comunica una nota dell’Anas. “Il tratto, dal km 423,000 al km 425,800 – aggiunge – era stato precedentemente interdetto al traffico veicolare a causa di uno smottamento”. L'articolo Maltempo Calabria: riaperta la statale 18 a Pizzo Calabro (VV) sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : chiusa per massi e poi riaperta la ciclabile del Garda : A causa delle forti piogge si è verificata ieri una caduta di massi dalla parete rocciosa, che ha provocato la chiusura di una parte della ciclabile sospesa di Limone del Garda, inaugurata lo scorso 14 luglio: il tratto è stato riaperto oggi. La struttura è stata riaperta al pubblico dopo il controllo di una squadra di geologi. L'articolo Maltempo Lombardia: chiusa per massi e poi riaperta la ciclabile del Garda sembra essere il primo su Meteo ...