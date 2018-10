Maltempo | Regione Veneto segnala nuove perturbazioni per giovedì

Maltempo - martedì 30 ottobre scuole chiuse per allerta meteo : l’elenco regione per regione : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 30 ottobre, per l'allerta meteo? Dal Veneto al Trentino, ecco l'elenco aggiornato delle regioni italiane che hanno deciso di sospendere le attività scolastiche di ogni ordine e grado a causa delle piogge torrenziali e del vento che si sta abbattendo sull'Italia nelle ultime ore.Continua a leggere

Maltempo in Italia. Cosa succede - regione per regione : Il Maltempo colpisce l'Italia con acquazzoni, trombe d'aria e vento forte, fino anche a 100 chilometri all'ora, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all'Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige fino alla Campania. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accolto la richiesta di ier

Maltempo Sardegna : il vento flagella la regione - bufere provocano danni e crolli : Spira a 160 km/h il vento di libeccio che da ieri notte sta investendo la Sardegna accompagnato da piogge e temporali. Il picco è stato registrato questa mattina a Capo Carbonara dai rilevatori dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Registrati oltre cento chilometri orari anche a Capo Bellavista. A Narcao e Villaperuccio, il vento ha strappato i tetti di alcune abitazioni. Situazione analoga a Nuoro, e tra ...

Maltempo - sindaco di Alghero : “Chiediamo stato di calamità - danni per grandine diffusi sul territorio - istanza a Regione” : “I danni, soprattutto ai privati, sono diffusi: per questo motivo chiederò alla Regione di dichiarare lo stato di calamità per l’eccezionale grandinata che questa mattina si è abbattuta sul territorio di Alghero“. Lo dice all’ANSA il sindaco Mario Bruno, dopo un primo monitoraggio della situazione. “La Giunta e’ convocata per domani ma non escludo che la delibera possa essere adottata gia’ oggi – ...

Maltempo Veneto : insediata speciale unità di crisi della Regione : Si è insediata questa mattina nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, ed è pienamente operativa, la speciale unità di crisi, istituita dal Presidente della Regione Luca Zaia e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto, e di assumere le eventuali decisioni necessarie, l’andamento dell’ondata di Maltempo che sta interessando il Veneto. Ne fanno parte ...

Allerta meteo Campania : da domani Maltempo su tutta la Regione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo valevole a partire dalle 6 di domani mattina sull’intero territorio regionale. In particolare, le precipitazioni piu’ abbondanti con previsioni di impatto al suolo tali da determinare una criticita’ idrogeologica di colore Arancione sono attese sulla zona 2, in cui ricadono il Matese e l’alto Volturno. In queste aree potrebbero verificarsi ...

Maltempo in Liguria - sabato allerta gialla sulla regione/ Ultime notizie - precipitazioni intense nel weekend : Temporali, allerta gialla in Liguria sabato 27 ottobre. Ultime notizie, Maltempo anche nel Lazio: previste piogge diffuse al nord e al centro della nostra penisola(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:08:00 GMT)

Maltempo Puglia : nubifragi e allagamenti - “alto rischio idrogeologico” nella regione : Coldiretti Puglia segnala un “alto rischio idrogeologico” nella regione per il Maltempo che l’ha colpita nelle ultime 36 ore con nubifragi e allagamenti, soprattutto in provincia di Taranto, già colpita da diversi eventi violenti, e di Lecce. “Un fiume d’acqua ha invaso città e campagne come avviene regolarmente ormai ad ogni episodio temporalesco e il bilancio delle ripetute ondate di Maltempo è aggravato dalla ...

Maltempo Calabria - riunione in Regione : in esame le situazioni più urgenti : “Si è tenuta nella Cittadella della Regione Calabria una riunione con tutti i sindaci e gli amministratori del Lametino per fare il punto delle situazioni più emergenziali relative ai fenomeni alluvionali che hanno interessato tutta la Calabria e in particolare i Comuni limitrofi a Lamezia Terme circa due settimane fa. Un incontro, quello odierno, fortemente voluto dal presidente della Giunta Mario Oliverio, a cui hanno preso parte i ...

Maltempo Campania : scuole chiuse in molti Comuni - forti piogge in tutta la regione : A seguito dell’allerta meteo emessa ieri dalla protezione civile regionale (valida fino alle 22 di oggi) le scuole sono chiuse in molti Comuni della Campania: in provincia di Napoli, oltre al capoluogo dove il sindaco Luigi de Magistris ieri sera ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, gli istituti sono rimasti chiusi a Pozzuoli, dove il Comune raccomanda anche di “limitare l’uso di strade soprattutto nei ...

Maltempo : dalla Regione Sicilia i primi 6 milioni ai Comuni alluvionati : Sei milioni di euro destinati dalla Regione Sicilia a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, allargato ai dirigenti della Protezione civile, dell’Ambiente, della Programmazione, del Bilancio e della Struttura ...

Maltempo in arrivo - è allerta meteo sull'intera regione : Massima attenzione per le prossime 24-36 ore a causa di forti piogge, temporali e raffiche di vento. allerta gialla per la zona Alto Volturno - Medio Sangro e arancione per la zona del Frentano, il ...

Maltempo - la Regione Calabria : “Attivate le procedure per lo stato di emergenza” : “E’ il caso di ricordare ai deputati calabresi Giuseppe D’Ippolito ed Elisabetta Barbuto che la richiesta dello stato di emergenza, in relazione agli eventi calamitosi dei giorni scorsi, è stata deliberata dalla Giunta regionale nell’immediatezza, ovvero nella seduta dell’8 ottobre con atto deliberativo n.443”. E’ quanto si afferma in un comunicato della Regione Calabria. “Riteniamo opportuno ...

Maltempo Sardegna : la Regione in campo per la ricostruzione delle opere a San Vito : La Regione in questi giorni si è immediatamente adoperata con i suoi uffici alla ricognizione dei luoghi e alla stima dei danni provocati dall’alluvione del 10 ottobre, sia come supporto ai Comuni che come valutazione dei danni arrecati alle opere idrauliche di sua competenza nei territori colpiti. In particolare, per quanto riguarda quelle ricadenti nel territorio del comune di San Vito, la Regione intende procedere alla loro immediata ...