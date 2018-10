Maltempo | Portofino isolata | danni alla Strada Provinciale

Maltempo - aggiornamenti in diretta. 9 morti - auto in una voragine : «La strada per Portofino non esiste più» : I morti per il Maltempo diventano 9: alle sei vittime di ieri se ne sono infatti aggiunte altre 3 tra ieri notte e questa mattina. Una donna a Dimaro, in Val di Sole, un vigile del...

Rapallo devastata dal Maltempo : strage di yacht al porto - Portofino isolata : L’ondata di maltempo continua a provocare danni. È la città di Rapallo a pagare uno dei conti più alti alla violenta mareggiata che ha colpito nella notte la Liguria. Numerose le imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi e si sono schiantate a terra. La Strada Provinciale 227 per portofino non esiste più e il borgo è isolato.Continua a leggere

Maltempo : distrutta la strada provinciale 227 per Portofino : La strada provinciale 227 per Portofino non esiste più e il borgo, in questo momento, è isolato ed è raggiungibile solo via mare, qualora le condizioni lo permettano. La violenza delle onde si è abbattuta sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure al borgo "dei vip". Il sindaco Matteo Viacava, impegnato durante tutta la notte sul campo a gestire l'emergenza è senza ...