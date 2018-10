Maltempo Piemonte | forti raffiche di vento | danni tra Ossola e Alessandrino

Maltempo in Piemonte : forte temporale a Torino - danni e feriti : Nella serata di ieri e in nottata la perturbazione atlantica che ha duramente colpito la penisola ha arrecato forti precipitazioni e temporali in Piemonte. Un violento temporale ha colpito anche...

Maltempo : a Bagnolo Piemonte Vigili del fuoco a Aib al lavoro per la rimozione di tanti alberi caduti : Vigili del fuoco e squadre Aib al lavoro, ieri sera , lunedì, a Bagnolo Piemonte, in valle Infernotto, a causa di alcuni danni provocati dall'ondata di Maltempo che da ore sta interessando anche il ...

Maltempo : onda di piena del fiume Po in formazione in Piemonte : La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso oggi un avviso di criticita’ localizzato per il fiume Po con codice ‘arancione‘ per rischio idraulico nella zona PO1 (provincia di Pavia, Po-Tanaro). Viene segnalata in formazione in territorio Piemontese un’onda di piena, il cui ...

Maltempo Piemonte : fiume Sesia vicino al livello di guardia : I componenti del Centro Regionale di Coordinamento Tecnico-Idraulico (Protezione civile della Regione Piemonte, Centro funzionale Arpa Piemonte, Agenzia Interregionale per il fiume Po) hanno comunicato alla Prefettura e alla Provincia di Vercelli che il fiume Sesia nel tratto a valle dell’ingresso in pianura è prossimo al livello di guardia e determinerà l’interessamento delle aree golenali. Inoltre, l’AIPo prevede che nelle prossime 24 ore il ...

Maltempo - precipitazioni intense sul Piemonte : allerta meteo “arancione” - situazione attuale e previsioni meteo : L’allerta in Piemonte rimane arancione in tutto il nord della regione e, a sud, nei bacini dei fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Il bollettino emesso alle ore 13 da Arpa Piemonte conferma per tutta la giornata di oggi e la mattina di domani l’allerta arancione “per piogge, vento e deflusso dei corsi d’acqua nelle zone a nord (Toce, Chiusella, Cervo, Valsesia) e sud-est del ...

Maltempo - precipitazioni intense sul Piemonte : situazione attuale e previsioni meteo : L’allerta in Piemonte rimane arancione in tutto il nord della regione e, a sud, nei bacini dei fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Arpa regionale spiega in una nota che “il flusso meridionale umido sul Piemonte ha determinato nella notte precipitazioni diffuse sulla regione, con valori localmente forti. L’intensificazione dei venti da sud in quota e da sudest negli strati più bassi, con la ...

Maltempo Piemonte : dopo la siccità di settembre e il maltempo di questo giorni c’è apprensione per l’agricoltura : Resta alta l’attenzione nell’Alessandrino per l’ondata di maltempo e c’e’ apprensione nel mondo agricolo. ‘Sorvegliati speciali’ i fiumi Tanaro e Bormida lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti. “Il maltempo – afferma il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – si abbatte in un autunno in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di ...

Maltempo Piemonte : notte di vento forte e temporali ad Alessandria - scuole chiuse : Forti raffiche di vento e pioggia nella notte in tutta la provincia di Alessandria: nonostante la forte ondata di Maltempo la situazione dei fiumi è sotto controllo, precisa Dante Paolo Ferraris, funzionario della Protezione Civile provinciale. Si sono registrati 76 mm di pioggia a Capanne di Marcarolo, in Val Borbera. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte non ha al momento ricevuto segnalazioni di rilievo relative ...

Maltempo Piemonte : chiusa la SS659 nel Comune di Formazza : La strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” e’ provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel Comune di Formazza, dalla frazione Sotto Frua al confine di Stato (dal km 38 al km 41,700), in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura e’ stata disposta a seguito dell’allerta meteo emanata dalle Autorita’ competenti. Anas, societa’ del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella ...

Maltempo Piemonte : forte vento in arrivo - attenzione nel Novarese e nel Vco : Non c’è allerta Meteo, nei bollettini di Arpa, ma c’è attenzione per le forti raffiche di vento previste per domani nel nord del Piemonte, nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. A creare le condizioni di questo cambiamento delle condizioni meteorologico è – spiega Arpa – la discesa di una saccatura verso l’est Europa”. I venti in arrivo da nord soffieranno sulle Alpi, in particolare Pennine e ...

Maltempo Piemonte : allagamenti e incendi - chiuso ponte a Torre Pellice per la piena del fiume : Anche il Piemonte, come da previsione, fa i conti con piogge abbondanti e disagi. Sono i settori alpini e occidentali quelli più colpiti dal Maltempo, ma le piogge intense non hanno risparmiato...

Maltempo Piemonte : due camion fuori strada - disagi nel Cuneese : Il Maltempo che dalla scorsa notte sta colpendo il Piemonte, sta causando disagi anche in provincia di Cuneo: 2 camion sono finiti fuori strada, a Busca e a Polonghera. Feriti lievemente conducenti. La zona più colpita dalle precipitazioni è quella dell’Infernotto, dove nelle ultime 12 ore l’acqua caduta ha gia’ raggiunto i 170 mm. La neve sta cadendo oltre i 3mila metri. disagi per la pioggia anche alla stazione ferroviaria di ...

Maltempo Piemonte : camion finisce contro le barriere - chiusa l’autostrada A5 Torino-Aosta : A causa di incidente stradale sul ponte di Quincinetto, l’Autostrada A5 Torino-Aosta è bloccata, in direzione del capoluogo valdostano dopo lo svincolo di Ivrea, tra Tavagnasco e Quincinetto: probabilmente a causa delle forti precipitazioni, un camion è andato a sbattere contro le barriere di cemento a lato del viadotto, abbattendole. La motrice del mezzo pesante si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e il personale ...

Maltempo Piemonte : si alza il livello dell’acqua - chiuso il ponte a Torre Pellice : Forti piogge dalla scorsa notte interessano tutto il Piemonte: in provincia di Torino, a Torre Pellice, si è alzato il livello dell’acqua e, in via precauzionale, è stato chiuso il ponte della Bertagna, che collega la cittadina della Val Pellice con la frazione di Inverso. L'articolo Maltempo Piemonte: si alza il livello dell’acqua, chiuso il ponte a Torre Pellice sembra essere il primo su Meteo Web.