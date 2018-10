Maltempo | piccola voragine in asse attrezzato a Bologna

meteoweb.eu

: E' IL MALTEMPO BELLEZZA (cit.) di Roberto Viscione - Ho fatto una piccola ricerca sugli alberi caduti solo nel 201… - carlaruocco1 : E' IL MALTEMPO BELLEZZA (cit.) di Roberto Viscione - Ho fatto una piccola ricerca sugli alberi caduti solo nel 201… - DaniBanx198244 : RT @carlaruocco1: E' IL MALTEMPO BELLEZZA (cit.) di Roberto Viscione - Ho fatto una piccola ricerca sugli alberi caduti solo nel 2015, pri… - bianchiremo : RT @carlaruocco1: E' IL MALTEMPO BELLEZZA (cit.) di Roberto Viscione - Ho fatto una piccola ricerca sugli alberi caduti solo nel 2015, pri… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Unanell’asfalto, probabilmente provocata dalle violente piogge delle ultime ore, si e’ formata in tarda mattinata sull’fra Casalecchio di Reno e. Si tratta – secondo quanto spiega la Polizia Municipale – di una buca di circa 30 cm di diametro, pericolosa perche’ in piena corsia di sorpasso, direzione. La segnalazione e’ arrivata intorno alle 13 e l’area e’ stata immediatamente transennata. Nel tratto della Sp 569 e’ stato creato un restringimento con traffico ridotto a una sola corsia e inevitabili ripercussioni sulla viabilita’. I lavori di ripristino sono previsti per domani e, salvo imprevisti dovuti al, dovrebbero terminare entro la mattinata. L'articoloinMeteo Web.