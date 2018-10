Maltempo Palermo | rimossi centinaia di alberi sradicati e rami caduti in strada

Maltempo - alberi caduti su autostrada Palermo - Catania : alberi caduti e strade in tilt per il Maltempo in Sicilia. In particolare i disagi maggiori sono sull'autostrada Palermo - Catania. Forte temporale

Maltempo - alberi caduti sulla Palermo-Catania : 2 feriti - autostrada chiusa : L’autostrada Palermo Catania in direzione di Villabate è chiusa per la caduta di due alberi. Nel corso della caduta uno ha investito una vettura. I due passeggeri sono rimasti feriti e sono stati portati dai sanitari del 118 al Policlinico. Non sono gravi. Il traffico in uscita dal capoluogo è bloccato in attesa di una verifica da parte dei vigili del fuoco per accertare le condizioni degli altri alberi presenti lungo la carreggiata. Sono ...

Maltempo - tempesta di scirocco : caldo sconvolgente in Sicilia - Palermo vola a +31 - 5°C e le spiagge si riempiono [FOTO LIVE] : L’ondata di Maltempo provocata dallo scirocco è sempre più intensa sull’Italia: a Palermo la temperatura ha raggiunto i +31,5°C, un caldo sconvolgente per fine Ottobre. Lo scirocco ha superato i 90km/h e tanta sabbia del Sahara ha colorato il cielo di giallo. Dopo le nubi del mattino, adesso è tornato a splendere il sole e la temperatura potrebbe ulteriormente aumentare nel primo pomeriggio. Le spiagge si sono gremite di bagnanti, ...

Maltempo : dirottati voli in arrivo allo scalo di Palermo : Sei voli in arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo sono stati dirottati a Fontanarossa di Catania o a Trapani Birgi a causa del forte vento di scirocco che soffia nella zona dell’aeroporto. Sono della compagnia Ryanair: il Pisa delle 9.30, da Roma delle 9,40, da Torino delle 10, da Bergamo delle 10.20, il Milano delle 11.20 e il Lampedusa delle 10.35 L'articolo Maltempo: dirottati voli in arrivo allo scalo di Palermo ...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Indagine sul Genio Civile di Catania e Palermo” : “Nella gestione dell’Ufficio del Genio Civile di Catania emergono ipotesi di grave negligenza e di mala amministrazione, soprattutto in relazione alle omesse azioni preventive per la sicurezza degli alvei dei corsi d’acqua. Ho disposto un’immediata attività ispettiva affinché entro le prossime 24 ore vengano accertate le responsabilità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo ...

Maltempo - temporale a Palermo : cadono rami e cornicioni : Forte Maltempo in Sicilia, in particolare a Palermo dove sono state decide gli dei vigili del fuoco. Alcuni alberi sono caduti in strada allo Zen, viale Piemonte, in via Ernesto Basile. In alcuni casi sono finiti sulle auto parcheggiate. cornicioni sono caduti in via Sampolo e hanno danneggiato alcune vetture. Non si registrano feriti. La pioggia che si e’ abbattuta su Palermo sta provocando alcuni allagamenti. I pompieri sono entrati in ...

Maltempo Palermo : auto sommersa dall’acqua in sottopasso a Bagheria - soccorsa coppia di anziani : Tratta in salvo a Bagheria (Palermo) una coppia di anziani: i due sono rimasti intrappolati in un sottopasso allagato, e l’auto era circondata dall’acqua. Sono stati soccorsi da due passanti, che li hanno fatti uscire dalla vettura, per poi portarli in un posto sicuro. Le condizioni di salute dei due anziani sono buone, anche se sono apparsi molto provati. Sono state le intense precipitazioni delle ultime ore a fare ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria Messina-Palermo : E’ ripresa alle 10, dopo l’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione ferroviaria sulla linea Messina–Palermo, interrotta alle ore 06:45 fra le stazioni di Cefalù e Campofelice, per i danni causati da rami di alberi caduti sui cavi di alimentazione elettrica in seguito al Maltempo. Tra Cefalù e Ogliastrillo la circolazione dei treni è tornata alla normalità; rallentato il traffico ...

Maltempo Sicilia : circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina : A causa del Maltempo (che ha provocato il crollo di un albero sui binari) e di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione è sospesa sulla linea ferroviaria Palermo–Messina, tra Cefalù e Campofelice. Sul posto i tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo Sicilia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Palermo-Messina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : alberi caduti a Palermo - case evacuate e famiglia salvata a Piazza Armerina : Il Maltempo sferza ancora la Sicilia. Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Palermo costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi. Colpita pesantemente anche Piazza Armerina, in provincia di Enna. L'acqua ha fatto franare il muro di una casa e la famiglia che vi abitava è stata salvata dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo : nubifragio su Palermo - decine di alberi abbattuti : decine di chiamate ai vigili del fuoco a seguito del nubifragio che nella notte si è abbattuto su Palermo. Soprattutto dopo le 3, spiegano dalla centrale operativa, sono giunte al centralino molte segnalazioni relative ad alberi caduti in vari punti della città che hanno messo a rischio auto e automobilisti e creato intralcio alla circolazione: soprattutto nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo. ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : numerose richieste di soccorso - decine di alberi abbattuti : Notte di Maltempo in Sicilia: a causa di un nubifragio che ha investito Palermo, sono state decine le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco. Molte le segnalazioni relative ad allagamenti e ad alberi caduti in vari punti della città, che hanno messo a rischio auto e automobilisti e impedito in alcuni casi la circolazione (nel quartiere di Cruillas, in via Lanza di Scalea, a Borgonuovo). Ieri un violento temporale ha colpito il ...

Maltempo Sicilia : danni e disagi a Ragusa e Palermo - scuole chiuse a Modica : Violento temporale e forti raffiche di vento nella serata di ieri nel Ragusano: colpite principalmente le zone del litorale, Cava D’Aliga, Donnalucata. Il vento ha provocato numerosi danni, sia nei lungomari che nelle campagne. A Pozzallo chiusa al traffico via dell’Arno. Segnalati danni anche a Modica dove il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Pioggia per tutta la notte a Palermo: numerosi gli ...

Maltempo Sicilia - temporale a Palermo : strade allagate e circolazione in tilt : strade allagate e circolazione in tilt. La pioggia battente che per diversi minuti è caduta su Palermo ha creato disagi da una parte all’altra della città con vie trasformate in fiumi e inevitabili problemi per automobilisti e pedoni. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto. Le situazioni più critiche in viale Regione Siciliana, con i sottopassi all’altezza di via Leonardo Da Vinci e viale Lazio allagati e ...