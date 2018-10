Protezione Civile : sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal Maltempo : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento, è in partenza per la regione Veneto per fare un punto della situazione sui danni provocati dall’ondata di maltempo che in queste ore sta interessando il nostro paese. Nel pomeriggio, al termine dei sopralluoghi, si sposterà a Genova. L'articolo Protezione Civile: sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal maltempo sembra essere ...

Maltempo : convocato il comitato operativo della Protezione Civile : A seguito della forte ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da nord a sud, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato alle ore 22.30 il comitato operativo presso la sede del Dipartimento a Roma, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile. “Stiamo monitorando l’evolversi della situazione metereologica, ...

Meteo Protezione Civile : ancora Maltempo domani su parte d'Italia - ecco il bollettino dettagliato : La giornata di domani vedrà nel complesso un miglioramento delle condizioni Meteo rispetto alla giornata odierna, ma vi saranno ancora piogge e temporali specie sulle regioni tirreniche e sul...

Maltempo : il premier Conte firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, accogliendo così la richiesta del Presidente della Regione Veneto di ieri. La mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato ...

Maltempo : P.Civile - nuove piogge e vento : ANSA, - TRIESTE, 29 OTT - nuove piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell'arco di 12/18 ore, mentre sulla ...

Maltempo : P.Civile - nuove piogge e vento : ANSA, - TRIESTE, 29 OTT - nuove piogge abbondanti, con vento di Scirocco intenso su Alpi e Prealpi Carniche, dove entro mezzanotte dovrebbero cadere 250-300 mm nell'arco di 12/18 ore, mentre sulla ...

Maltempo - massima allerta in Veneto “come nel 1966” : Zaia chiede la mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile “in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966”, preso atto “di aver attivato tutte le forze in campo disponibili”. Considerata “l’eccezionalita’ della situazione, ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Domenica 28 Ottobre giornata di SEVERO Maltempo : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, in seguito a forti precipitazioni che colpiranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche della nostra...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per il weekend : allarme “Rosso” già Sabato - Domenica Maltempo estremo. I bollettini e le MAPPE : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Protezione Civile : intensa ondata di Maltempo domani al Nord - ecco i dettagli : La giornata di domani sarà caratterizzata da un forte peggioramento atmosferico che interesserà le regioni centro-settentrionali della nostra penisola, ad opera di una saccatura Nord-atlantica che...

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Indagine sul Genio Civile di Catania e Palermo” : “Nella gestione dell’Ufficio del Genio Civile di Catania emergono ipotesi di grave negligenza e di mala amministrazione, soprattutto in relazione alle omesse azioni preventive per la sicurezza degli alvei dei corsi d’acqua. Ho disposto un’immediata attività ispettiva affinché entro le prossime 24 ore vengano accertate le responsabilità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo ...

Maltempo in Calabria - allarme tra Corigliano - Rossano e Crotone. La protezione civile : “non uscite di casa” : Continua a diluviare nella Calabria jonica: a Corigliano Calabro sono caduti 128mm di pioggia dalla mezzanotte. La protezione civile regionale della Calabria “sconsiglia vivamente di uscire da casa se non per motivi strettamente necessari e, in ogni caso, prestare molta attenzione in prossimità dei corsi d’acqua. Evitare categoricamente di percorrere o sottopassi“. In un aggiornamento di pochi minuti fa, la protezione civile ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - è allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile domani : allerta Maltempo al Sud - le zone piu' colpite : Nella giornata di domani avremo lo spostamento della bassa pressione attualmente presente sul basso Tirreno verso lo Ionio, con conseguente maltempo sulle regioni meridionali. Precipitazioni...