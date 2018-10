Maltempo | nubifragi | frane e venti a 100 km h Sette morti | un disperso Scuole chiuse

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Sei morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli, uno a Belluno e uno a Savona . Disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - strade allagate in città : A Bologna, dopo un temporale in mattinata, nel pomeriggio si è abbattuto un violento nubifragio con tuoni, lampi e raffiche di vento. I vigili del fuoco sono impegnati con tutte le squadre disponibili tra la citta’, la zona collinare e la prima pianura, per alberi caduti, tetti o cornicioni pericolanti e allagamenti. La pioggia caduta in pochi minuti ha allagato molte strade, rendendo difficile la circolazione in tangenziale, sui viali di ...

Maltempo da Venezia a Roma - nubifragi e scuole chiuse : Piogge torrenziali, allagamenti, venti fino a 100 km/h. L’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da domenica 28 ottobre ha provocato tre morti nel Lazio e uno in Campania. In diverse città, a partire da Roma, lunedì le scuole sono rimaste chiuse e rtimarranno chiuse anche martedì 30. Resta infatti l’allerta rossa nelle regioni più colpite: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Liguria. ...

Maltempo - nubifragi e frane. Tre morti sotto alberi caduti - un disperso in Sardegna : Italia travolta dal Maltempo questa mattina, con bombe d’acqua, trombe d’aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all’Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige fino alla Campania. Due persone sono morte in provincia di Frosinone in seguito alla caduta di un albero che ha investito l’auto su cui vi...

Maltempo - nubifragi e frane. Albero cade su un’auto in provincia di Frosinone : due morti : Italia travolta dal Maltempo questa mattina, con bombe d’acqua, trombe d’aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all’Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige fino alla Campania. Due persone sono morte in seguito alla caduta di un Albero che ha investito l’auto su cui viaggiavano. È avvenuto, seco...

Meteo - è allerta Maltempo in tutta Italia : nubifragi e trombe d'aria da Nord a Sud : La morsa del maltempo non sembra lasciare il Paese e in tutta Italia è allerta Meteo.Piogge torrenziali, allagamenti e venti forti hanno bloccato moltissime città e già da ieri i Meteorologi avevano previsto l'intensità del maltempo che avrebbe investito la penisola.Dopo la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del ...

