Maltempo | niente scuole chiuse domani a Pordenone

Maltempo Venezia - situazione in miglioramento : domani niente scuole chiuse : In seguito all’eccezionale acqua alta che ha interessato Venezia negli ultimi giorni e in vista della riapertura delle scuole della Città di ogni ordine e grado prevista per domani, i tecnici del Comune di Venezia, assieme a quelli di Ames, hanno effettuato nella giornata di oggi una serie di sopralluoghi e di interventi di pulizia che, grazie all’impegno dei dipendenti comunali e della società partecipata, continueranno anche dalle ...

Maltempo Roma : niente scuole chiuse domani 31 Ottobre : A Roma domani “si svolgeranno regolarmente” le attività educative e scolastiche presso le scuole di ogni ordine e grado della città di Roma, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, dopo la chiusura di ieri e oggi per il Maltempo. Lo fa sapere il Campidoglio spiegando che durante l’allerta meteo è stato garantito un intervento integrato tra tutte le strutture competenti che sta consentendo, grazie a un puntuale sistema ...

Maltempo - ecco dove sono chiuse le scuole : niente lezioni in sei regioni : scuole chiuse domani, lunedì 29, a Roma : 'A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio' la sindaca Virginia Ragg i ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ...

Maltempo Abruzzo : si contano i danni - domani niente scuole chiuse : Tornano il sole ed il cielo sereno in Abruzzo, dopo l’intensa ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale, ed in particolare sulla costa, da domenica pomeriggio fino alla scorsa notte. In 24 ore, secondo le stime, è caduto il doppio dell’acqua che in media cade in tutto il mese di ottobre. Intanto si contano i danni: ovunque, dal Chietino al Teramano passando per il pescarese, si sono registrate ...

Maltempo Sardegna - allerta declassata : domani niente scuole chiuse a Cagliari : Lezioni regolari domani in tutte le scuole del sud Sardegna. E’ l’effetto del declassamento dell’allerta nubifragi da arancione a gialla. I sindaci interessati quindi, a partire da Cagliari, non estenderanno i provvedimenti di chiusura scattati per la giornata di oggi. Riapriranno anche gli uffici pubblici, compresi quelli della Regione, e le zone verdi. L'articolo Maltempo Sardegna, allerta declassata: domani niente scuole ...

Maltempo Sardegna - si lavora per un ritorno alla normalità : 100 persone impegnate nella ricerca del disperso - domani niente scuole chiuse a Cagliari : Sono oltre cento le persone che da questa mattina stanno battendo palmo a palmo la zona compresa tra Capo Ferrato e Costa Rei nel tentativo di rintracciare Nicola Campitello, 38 anni, il pastore di origine campana, disperso ormai da 48 ore nella zona di Castiadas colpita dall’ondata di Maltempo. Tutta l’area viene divisa in varie zone che vengono perlustrate dagli uomini del Corpo forestale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri del ...