Maltempo nel Cremonese | detriti sull’Adda fanno crollare ponte pedonale

Maltempo : situazione gravissima in Carnia. Black out elettrico anche nel Tarvisiano. Sette persone evacuate tra Ovaro e Comeglians : Prosegue l'emergenza Maltempo in Friuli e si comincia, lentamente, a fare anche una prima, provvisoria, stima dei danni, grazie ai sopralluoghi nelle zone colpite. Sono operativi in monitoraggio e per ...

Gli Aib di Roppolo impegnati nel Basso Biellese contro il Maltempo FOTOGALLERY : Anche i volontari dell'Antincendi boschivi al lavoro contro il maltempo. Tra la giornata di ieri e la scorsa notte, gli operatori della sezione di Roppolo hanno effettuato interventi in diverse zone ...

Maltempo Trentino : pescatore muore affogato nel lago di Levico : E’ stato recuperato questa mattina dalle acque dal lago di Levico, in Trentino, il corpo senza vita di un pescatore: l’uomo, ieri pomeriggio, si era recato sul posto per effettuare un sopralluogo sulle rive del lago, per verificare le condizioni della sua barca ormeggiata. I parenti hanno lanciato l’allarme nella notte, per il mancato rientro a casa, facendo scattare le ricerche da parte dal nucleo sommozzatori dei vigili del ...

Maltempo - ecco la situazione nelle zone del Piave : La ricognizione dell'elicottero dei vigili del fuoco sulle aree golenali del fiume Piave, nelle zone di Noventa del Piave e Santa Maria di Piave.

Maltempo - situazione drammatica a Ponte Mas sulle Dolomiti : casa crollata nel fiume. La piena del Piave è un incubo per il Veneto [FOTO LIVE] : 1/9 ...

Maltempo : Coldiretti - in Veneto aziende agricole isolate nel vicentino e nel bellunese : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - Difficile fare un primo bilancio del Maltempo, molte aziende agricole sono ancora isolate e senza corrente elettrica: praticamente irraggiungibili. Le notizie che arrivano negli uffici Coldiretti sono frammentarie a causa delle difficoltà di connessione, dei telefoni i

Maltempo : il livello del fiume Po è salito di 5 metri nelle ultime 48 ore : Il livello idrometrico del fiume Po è già salito di 5 metri nelle ultime 48 ore per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di Maltempo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 30 ottobre al Ponte della Becca (Pavia) dove il livello del grande fiume è passato da -2,61 a +2,41 metri sopra lo zero idrometrico. Lo stato del principale fiume italiano è significativo – sottolinea la ...

Maltempo - attesa per la piena del Piave : si teme esondazione nel Trevigiano - “salite ai piani alti” : Il fiume Piave ha raggiunto il livello di guardia ed è a rischio di esondazione nel Trevigiano, tra i Comuni di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Il Comune di Breda di Piave ha invitato tutta la popolazione rivierasca delle località Saletto e San Bartolomeo a salire nei piani alti delle proprie abitazioni almeno sino a quando l’allerta non sarà cessata. Ieri notte il sindaco di Breda di Piave aveva emesso l’ordinanza di ...

Maltempo : Coldiretti - con forti piogge a rischio la semina nelle Madonie : Palermo, 30 ott. (AdnKronos) - "A causa delle forti piogge dei giorni scorsi è a rischio la semina dei cereali e del grano nel nostro territorio. Siamo seriamente preoccupati". E' il grido d'allarme di Aldo Gallina, il rappresentante Coldiretti di Gangi (Palermo), nel cuore delle Madonie, dopo il fo

Protezione Civile : sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal Maltempo : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento, è in partenza per la regione Veneto per fare un punto della situazione sui danni provocati dall’ondata di maltempo che in queste ore sta interessando il nostro paese. Nel pomeriggio, al termine dei sopralluoghi, si sposterà a Genova. L'articolo Protezione Civile: sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal maltempo sembra essere ...

Maltempo - cede un pezzo di diga nel porto di Rapallo : decine di barche distrutte : Un pezzo della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa ligure. Rotti...

Maltempo nel Pordenonese : preoccupa il Noncello : Anche nel Pordenonese non si attenuano le criticità legate all'ondata di Maltempo . Al lavoro, sul territorio Volontari della Protezione civile del Fvg, Vigili del fuoco e personale tecnico. La ...