Maltempo | muore vigile del fuoco in Alto Adige | bilancio vittime sale a 7

Maltempo : una vittima in Veneto - uomo muore travolto da un albero a Feltre : La tragedia nel serata di lunedì nel Bellunese dove una violenta tempesta ha portato venti che hanno soffiato anche a 130 chilometri orari causando ingenti danni e anche un blackout generalizzato in tutta la zona. A causa del Maltempo lo stesso governatore Zaia ha firmato un decreto per proclamare lo stato di crisi in tutta la regione.Continua a leggere

Maltempo Liguria - violente raffiche di vento : donna muore nel Savonese : A causa del Maltempo una donna di 88 anni è morta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona: la donna sarebbe stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. E’ stata portata all’ospedale di Savona dove è deceduta. Decine gli impianti di illuminazione pubblica caduti in via Garibaldi. Il mare ha raggiunto la passeggiata e l’Aurelia e’ stata chiusa ad Albisola Marina per l’imponente mareggiata alimentata dal ...

Maltempo : vento sradica alberi a Napoli - muore un 21enne - una donna è grave : Raffiche a 130 chilometri orari. Tavolo di coordinamento in Comune. Navi da crociera non attraccano in porto

Napoli - la strage del Maltempo : studente muore schiacciato da un albero : Prima vittima del maltempo a Napoli: uno studente è stato travolto da un albero abbattuto dal vento ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo,...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Maltempo - a Taranto allerta rossa : il sindaco chiude le scuole. In Salento muore un camionista : Il sindaco Melucci ha organizzato ronde di polizia locale, anche per le ore serali, nei quartieri a più elevato rischio idrogeologico. Allarme per i bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino