Maltempo | mercoledì nuova perturbazione | l’esperta Cnr fa il punto della situazione

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di Maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 31 ottobre per allerta meteo : la decisione delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per Maltempo domani, mercoledì 31 ottobre? A causa dell'allerta meteo, sono ancora molte le regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni a causa di pioggia e forte vento: ecco dove, dal Veneto al Trentino al Lazio.Continua a leggere

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse anche Mercoledì 31 Ottobre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che ha colpito gran parte d’Italia e che continua a determinare gravi criticità, anche domani, Mercoledì 31 Ottobre, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse.-- Di seguito pubblichiamo l’ELENCO completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Tutte le scuole del Trentino

Ultime notizie Maltempo : strade chiuse e treni cancellati. Mercoledì nuova ondata : Tregua per uno-due giorni, ma il maltempo riprenderà. La perturbazione cominciata lo scorso fine settimana ha colpito pesantemente tutta l’Italia e in modo particolare, come previsto, l’Italia settentrionale e le coste tirreniche; la sopravvenienza di un forte scirocco da sud-est ha scatenato raffiche di vento superiori a 100 km/h nel Lazio e in Sardegna ma anche in Veneto. Nella giornata odierna è prevista una situazione in ...

Maltempo - alberi a terra e interventi dei pompieri. Mercoledì riaprono le scuole : Non solo Venezia. Nella giornata di lunedì il Maltempo ha interessato tutto il Veneto, inclusa la provincia lagunare. Il forte vento e la pioggia - fortunatamente non troppo abbondante - non hanno ...

Allerta Meteo - la goccia fredda innesca un ciclone nel basso Tirreno : forte Maltempo fino all’alba di Mercoledì al Sud - poi torna il caldo : 1/16 ...

Allerta Meteo - situazione esplosiva al Sud : forte Maltempo - alto rischio alluvioni. La Protezione civile lancia l’allarme arancione per Mercoledì in Puglia - Calabria - Sicilia e Basilicata : Allerta Meteo – Il maltempo sta facendo sul serio già in queste ore al Sud Italia, ma c’è preoccupazione per quello che succederà tra stasera e domani quando il ciclone posizionato sul mar Tirreno continuerà a scendere verso il meridione alimentando maltempo sempre più estremo. Intanto nelle zone joniche sono già in atto i primi forti nubifragi, con 72mm di pioggia caduti oggi a Santa Caterina dello Ionio nella Calabria centrale. ...