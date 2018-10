Maltempo Marche | ricognizione danni | si lavora per la richiesta dello stato di emergenza

Maltempo Marche : a Porto Sant’Elpidio “la peggiore mareggiata degli ultimi anni” : A Porto Sant’Elpidio si è verificata “la peggiore mareggiata degli ultimi anni. Contiamo danni per decine di migliaia di euro“: lo ha dichiarato il sindaco Nazareno Franchellucci. “Ho chiesto al presidente della Giunta regionale di valutare l’opportunita’ di chiedere lo stato di emergenza, unico strumento con il quale tentare di dare un minimo di supPorto ai concessionari ed alle amministrazioni che come la ...

Maltempo Marche : vento forte e tromba d’aria - danni ingenti : vento forte nelle Marche dove una tromba d’aria ha interessato la zona tra Pesaro e Fano, pioggia e vento forte in provincia di Ancona, a San Benedetto del Tronto e nel Maceratese. L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle Marche, con fenomeni intensi ma di breve durata in particolare sul litorale, ha reso necessari molti interventi dei vigili del fuoco soprattutto per piante finite in strada e su ...

Maltempo : nubifragi nel veronese - allagamenti nelle Marche : Oltre 300 interventi a Verona, dove Zaia ha decretato lo stato di crisi. A rischio la vendemmia in Valpolicella. Ancora piogge forti tra Ancona e Macerata: sottopassi chiusi, due persone salvate

Maltempo Marche : pioggia e grandine a Jesi - allagamenti e disagi alla viabilità : Prosegue l’ondata di Maltempo nelle Marche: Jesi è stata colpita anche questa mattina da pioggia e grandine, con disagi alla viabilità segnalati in particolare sulla SS76 nei pressi dell’uscita Jesi Centro verso Jesi Ovest. A causa di vento e precipitazioni odierne piante e rami sono caduti sulla sede stradale della statale. Ieri un nubifragio e una forte grandinata avevano provocato allagamenti di strade, sottopassi e infiltrazioni ...

Ondata di Maltempo : bombe d’acqua nelle Marche - allagamenti in Friuli - tromba d’aria in Veneto : Pioggia battente, grandine e vento si sono abbattuti su diverse regioni italiane. Situazione critica in provincia di Ancona: allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. Nubifragio a Lucca. Nello Spezzino un fulmine ha distrutto parte del campanile della chiesa di San Cipriano.Continua a leggere

Maltempo : bombe d'acqua e frane nelle Marche - allagamenti in Friuli : Situazione critica a Jesi e nella Vallesina in provincia di Ancona. Allagati il pronto soccorso dell'ospedale e lo stadio. A Lignano Sabbiadoro oltre 60 richieste di intervento ai vigili del fuoco

Maltempo - bombe d’acqua nelle Marche : allagamenti e frane : Una violenta ondata di Maltempo si e’ abbattuta nel primo pomeriggio sulle Marche, provocando disagi e allagamenti. La situazione piu’ critica a Jesi e nella Vallesina, in provincia di Ancona, colpita una bomba d’acqua. Allagato il pronto soccorso dell’ospedale ‘Carlo Urbani’, strade e quartieri alla base del centro storico, case, negozi e garage. In via Roma e’ crollato un muretto di contenimento. In ...