Maltempo Lombardia | paesi isolati per smottamenti in Valtellina | 180 persone bloccate al

Maltempo : passato l'allarme - la Lombardia conta i danni : Le zone più colpite sono la Valtellina e la Bergamasca: scuole chiuse per precauzione a Sondrio, Brescia e in diversi comuni alle porte di Bergamo

Maltempo Lombardia : “grandi criticità” - danni e disagi in provincia di Brescia : “La situazione in Lombardia presenta grandi criticita’, ma c’e’ un monitoraggio continuo e attento ed e’ tutto sotto controllo“, ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni. “Il Maltempo sta creando vari disagi ma non vere e proprie situazioni pericolose per l’incolumita’ della popolazione. L’evoluzione del tempo potrebbe portare qualche ...

Maltempo Lombardia : a Milano codice rosso per fiumi Seveso e Lambro : Diramato un bollettino di allerta regionale in codice rosso per rischio idraulico nell’area di Milano in riferimento alla possibilità di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro operativo comunale (Coc), composto da protezione civile, polizia locale, Mm servizi idrici, raccomanda preventivamente ai cittadini di non scendere in cantine e seminterrati nelle zone soggette a esondazione e di non depositarvi beni di valore; sempre nelle ...

Maltempo Lombardia : vento forte a Lodi e piogge intense a Sondio - frana ed evacuazioni nel Bergamasco : Forti raffiche di vento, fino a 55 km/h, si stanno registrano nel Lodigiano, fino alla collina di San Colombano, nel Milanese: i vigili del fuoco sono al lavoro nella rimozioni di alberi caduti. In Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio, si registra il terzo giorno consecutivo di piogge intense sul fondovalle e nevicate in montagna. Oltre 20 gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale per allagamenti e frane. Nella ...

Maltempo Lombardia : rischio esondazione del Serio - chiusi ponti e strade : Le forti piogge hanno provocato l’aumento della portata del Serio in provincia di Bergamo, arrivando raggiungere gli argini in diversi punti della Valle Seriana. Situazione critica a Ponte Nossa, Fiorano al Serio e Alzano Lombardo. Chiusa la pista ciclabile di Villa d’Ogna: il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura anche di alcune vie del paese per rischio esondazione. Il Serio nel punto di rilevamento a Cene ha superato ...

Maltempo : transito limitato su alcune strade in Lombardia e Liguria : Anas rende noto che a causa del Maltempo sono in corso limitazioni al transito su alcune strade statali. In Liguria è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 1 ”Via Aurelia” ad Arenzano (km 547). Il percorso alternativo, segnalato sul posto, prevede la percorrenza dell’autostrada A12. In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino ...

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...

Maltempo Lombardia : chiusa la SS38 “dello Stelvio” in provincia di Sondrio : Anas rende noto che la SS38 “dello Stelvio” è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa delle condizioni meteo avverse in località Villa di Tirano, nel tratto tra il km 60,550 e il km 63 in provincia di Sondrio. Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale dalle forze dell’ordine. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa costituita dalle SP24 e 25. L'articolo Maltempo Lombardia: chiusa la SS38 ...

Maltempo Lombardia : quasi 7 milioni per i danni in Valtellina : Ammontano a quasi 7 milioni i fondi stanziati dalla Giunta regionale lombarda per gli interventi di riassetto del territorio dopo le forti piogge di luglio-agosto in Valtellina, Valcamonica (Brescia) e Valbrembana (Bergamo). Il piano e’ stato illustrato oggi a Sondrio dagli assessori regionali Pietro Foroni e Massimo Sertori. “Le opere che la Regione Lombardia ha finanziato – hanno spiegato Foroni e Sertori in conferenza stampa ...

Maltempo - Lombardia : 45 milioni per interventi per frane e alluvioni : Sette interventi di difesa del suolo per un costo totale di 45 milioni di euro: è quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che approva e stanzia i fondi necessari a operare su altrettante situazioni a rischio del territorio lombardo, collegate in particolare ai nodi idraulici di Mantova (fiume Po), Brescia e ...

Maltempo : Lombardia - danni per 37 mln - Regione chiede stato di emergenza : Milano, 5 set. (AdnKronos) - Ammonta a 37 milioni di euro il risarcimento richiesto al governo per i danni da Maltempo dei mesi scorsi. La provincia più colpita è stata Mantova con oltre 16 milioni di euro di danni rilevati, seguita da Bergamo (oltre 6 milioni), Brescia (oltre 5 milioni), Sondrio (o