Maltempo Lombardia | a Milano 49 alberi caduti | ma fiumi nei limiti

Maltempo : Coldiretti - in Lombardia stalle e serre distrutte e campi allagati : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - stalle e abitazioni scoperchiate, serre distrutte, campi allagati e un agricoltore ferito da una pianta caduta. Sono alcuni dei danni provocati dal Maltempo delle ultime ore in Lombardia secondo un monitoraggio della Coldiretti regionale. Una tromba d’aria si è abbattut

Maltempo : ieri in Lombardia oltre 33mila richieste intervento : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Sono state 33.205 le telefonate arrivate ieri alle centrali uniche di risposta del 112 in Lombardia per richieste di intervento. Un numero più che doppio rispetto alla media giornaliera di circa 13mila telefonate, dovuto all'emergenza Maltempo. In particolare, informa l

Maltempo Lombardia : paesi isolati per smottamenti in Valtellina - 180 persone bloccate al Passo dello Stelvio : Notte intensa per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio con oltre 50 interventi sull’intero territorio per frane, allagamenti, alberi caduti sulle strade. Un intervento ha riguardato la frana nel territorio di Torre Santa Maria che ha isolato oltre 6 mila abitanti per un’intera notte, con l’isolamento che permane tuttora, per l’esondazione dell’Adda a Piantedo, per lo smottamento a Santa Caterina ...

Maltempo : passato l'allarme - la Lombardia conta i danni : Le zone più colpite sono la Valtellina e la Bergamasca: scuole chiuse per precauzione a Sondrio, Brescia e in diversi comuni alle porte di Bergamo

Maltempo Lombardia : “grandi criticità” - danni e disagi in provincia di Brescia : “La situazione in Lombardia presenta grandi criticita’, ma c’e’ un monitoraggio continuo e attento ed e’ tutto sotto controllo“, ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni. “Il Maltempo sta creando vari disagi ma non vere e proprie situazioni pericolose per l’incolumita’ della popolazione. L’evoluzione del tempo potrebbe portare qualche ...

Maltempo Lombardia : a Milano codice rosso per fiumi Seveso e Lambro : Diramato un bollettino di allerta regionale in codice rosso per rischio idraulico nell’area di Milano in riferimento alla possibilità di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro operativo comunale (Coc), composto da protezione civile, polizia locale, Mm servizi idrici, raccomanda preventivamente ai cittadini di non scendere in cantine e seminterrati nelle zone soggette a esondazione e di non depositarvi beni di valore; sempre nelle ...

Maltempo Lombardia : vento forte a Lodi e piogge intense a Sondio - frana ed evacuazioni nel Bergamasco : Forti raffiche di vento, fino a 55 km/h, si stanno registrano nel Lodigiano, fino alla collina di San Colombano, nel Milanese: i vigili del fuoco sono al lavoro nella rimozioni di alberi caduti. In Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio, si registra il terzo giorno consecutivo di piogge intense sul fondovalle e nevicate in montagna. Oltre 20 gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale per allagamenti e frane. Nella ...

Maltempo Lombardia : rischio esondazione del Serio - chiusi ponti e strade : Le forti piogge hanno provocato l’aumento della portata del Serio in provincia di Bergamo, arrivando raggiungere gli argini in diversi punti della Valle Seriana. Situazione critica a Ponte Nossa, Fiorano al Serio e Alzano Lombardo. Chiusa la pista ciclabile di Villa d’Ogna: il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura anche di alcune vie del paese per rischio esondazione. Il Serio nel punto di rilevamento a Cene ha superato ...

Maltempo : transito limitato su alcune strade in Lombardia e Liguria : Anas rende noto che a causa del Maltempo sono in corso limitazioni al transito su alcune strade statali. In Liguria è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 1 ”Via Aurelia” ad Arenzano (km 547). Il percorso alternativo, segnalato sul posto, prevede la percorrenza dell’autostrada A12. In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino ...

Maltempo Lombardia : neve in Valtellina e forti piogge a Milano - Seveso e Lambro osservati speciali : forti piogge in gran parte della Lombardia: la Regione ha diramato ieri un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico sull’area milanese. A causa delle intense precipitazioni sono sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. A causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, si sono verificati numerosi incidenti con feriti lievi sulle strade e i Vigili del Fuoco ...

Maltempo - ALLERTA METEO ROSSA IN VENETO/ Ultime notizie : tuoni e fulmini sulla Liguria - piogge in Lombardia : Temporali, ALLERTA gialla in Liguria sabato 27 ottobre. Ultime notizie, MALTEMPO anche nel Lazio: previste piogge diffuse al nord e al centro della nostra penisola(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:20:00 GMT)

Maltempo Lombardia : chiusa la SS38 “dello Stelvio” in provincia di Sondrio : Anas rende noto che la SS38 “dello Stelvio” è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa delle condizioni meteo avverse in località Villa di Tirano, nel tratto tra il km 60,550 e il km 63 in provincia di Sondrio. Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale dalle forze dell’ordine. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa costituita dalle SP24 e 25. L'articolo Maltempo Lombardia: chiusa la SS38 ...

Maltempo Lombardia : quasi 7 milioni per i danni in Valtellina : Ammontano a quasi 7 milioni i fondi stanziati dalla Giunta regionale lombarda per gli interventi di riassetto del territorio dopo le forti piogge di luglio-agosto in Valtellina, Valcamonica (Brescia) e Valbrembana (Bergamo). Il piano e’ stato illustrato oggi a Sondrio dagli assessori regionali Pietro Foroni e Massimo Sertori. “Le opere che la Regione Lombardia ha finanziato – hanno spiegato Foroni e Sertori in conferenza stampa ...

Maltempo - Lombardia : 45 milioni per interventi per frane e alluvioni : Sette interventi di difesa del suolo per un costo totale di 45 milioni di euro: è quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che approva e stanzia i fondi necessari a operare su altrettante situazioni a rischio del territorio lombardo, collegate in particolare ai nodi idraulici di Mantova (fiume Po), Brescia e ...