Maltempo Liguria | Toti | “Chiederemo lo stato di calamità naturale”

Maltempo Liguria - lo yacht di Pier Silvio Berlusconi semiaffondato a Rapallo : A causa del Maltempo è critica la situazione in Liguria e in particolare a Rapallo, devastata da una violenta mareggiata. Tra le decine di barche danneggiate c’è anche “Suegno”, lo yacht di Pier Silvio Berlusconi. L'imbarcazione - un Custom Line di 37 metri - era ormeggiata nel porticciolo ed è semiaffondata.Continua a leggere

Maltempo - disagi in Liguria : voragine sulla via Aurelia : È una conta tragica quella fatta all’indomani dell’ondata di Maltempo che ha investito tutta l’Italia. Morti, strade devastate dalla furia del vento, alberi crollati e città isolate. In Liguria, precisamente ad Albisola, una donna, Vincenzina Bruzzone, 88 anni, è morta dopo essere stata colpita da una tettoia sradicata dalla furia del vento. Nella mattinata di martedì 30 ottobre, a Finale Ligure, una voragine si è aperta lungo ...

Maltempo in Liguria - il momento del crollo della diga di Rapallo : Il Maltempo in Liguria ha flagellato la costa con mareggiate spinta da raffiche di vento oltre i 150 km all'ora. Danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni - alcune delle quali in ipotermia - sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di super yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal vento ...

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : dieci le vittime - Toti : 'Stato di emergenza per la Liguria' : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a dieci morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo - morti anche a Trento e Rimini | Liguria in ginocchio - Toti : "Chiedo stato di emergenza" | Sale il Po : A Dimaro (Trento) i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta dove è esondato il torrente Meladrio. A Rimini un colpo di vento scaraventa sulla scogliera un 63enne che faceva kitesurf. CLICCA E MANDA LA TUA FOTO OPPURE TWITTALA CON #TGCOM24FOTO

Maltempo Liguria - a Genova allarme dai sensori del Ponte Morandi : strade chiuse : allarme dai sensori del Ponte Morandi a Genova per il Maltempo: a causa del forte vento e delle piogge è stata chiusa via 30 giugno, tra le principali arterie di collegamento con il centro della città. Toti ha fatto sapere che la Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza e calamità naturale: "Muovetevi solo se c'è ragione di farlo".Continua a leggere

Maltempo in Liguria : si apre voragine di 6 metri sulla strada - donna ci sprofonda in auto : Una donna di 70 anni alla guida della sua automobile è sprofondata in una voragine di 6 metri che si è aperta lungo la via Aurelia a causa del Maltempo.Continua a leggere

Maltempo : Toti - chiederemo in Liguria lo stato di calamità : 'Domani mattina riuniremo la giunta regionale per formalizzare la richiesta dello stato di calamità naturale già concordata con il governo e con il capo nazionale della Protezione civile, Angelo ...

Maltempo - danni ingenti in Liguria : “Situazione molto grave - chiederemo lo stato di calamità naturale” : “Sui porti i danni più ingenti sono a Savona: sono bruciate molte decine di automobili stoccate nel terminale della Grimaldi. L’Aeroporto di Genova è momentaneamente chiuso, ma dovrebbe tornare a operare verso le 14. Ma domani il meteo peggiorerà e i voli potrebbero avere ritardi. Noi ci riuniamo come giunta regionale domattina per chiedere lo stato di calamità naturale già concordato col governo. Poi comincerà la stima dei danni ...

Maltempo Liguria - il bus viaggia verso Portofino a picco sul mare in burrasca. Lo scenario è apocalittico : Un bus che nella giornata di lunedì viaggiava sulla strada provinciale per Portofino deve fare i conti con il mare in burrasca. Il mare sin infrange sugli scogli e inonda la strada. Un bello spavento per i passeggeri, anche alla luce del disastro che si è sviluppato poche ore dopo, quando la violenta mareggiata ha distrutto la strada Provinciale 227 per Portofino. “Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo ...

Maltempo Liguria : completamente distrutto porto di Rapallo : Genova – E’ la citta’ di Rapallo a pagare uno dei conti piu’ alti alla violenta mareggiata che ha colpito nella notte la Liguria. Per alcune ore, 21 diportisti sono rimasti intrappolati sulla diga, dopo un parziale crollo della barriera antistante al porticciolo turistico a causa della potenza delle onde. “Rapallo si e’ svegliata questa mattina con il fronte mare completamente devastato. Mai visti danni del ...