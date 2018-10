Maltempo Liguria | sindaco Cipressa | “Perso il 50% del raccolto di olive”

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di Maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - 9.887 chiamate a 112 in Liguria : ANSA, - GENOVA, 30 OTT - Durante l'allerta meteo rossa la centrale operativa del numero unico delle emergenze 112 in Liguria ha ricevuto nella sola giornata di ieri un numero mai registrato fino ad ...

Maltempo - ancora situazione critica in Liguria : spente le fiamme al terminal auto di Savona : E’ stato spento l’incendio al terminal auto del porto di Savona, dove l’acqua proveniente dalla grande mareggiata ha causato un corto circuito che ha fatto esplodere le batterie delle vetture presenti nel piazzale: diverse centinaia le auto andate distrutte, ma il bilancio avrebbe potuto essere ancora peggiore (nell’area erano presenti oltre mille veicoli, e a lungo si e’ temuto che le fiamme potessero estendersi in ...

Maltempo - la conta dei danni : centinaia di milioni tra Veneto - Liguria e Lazio : Parla di scenario apocalittico il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco: «La Liguria è stata nuovamente colpita ed è purtroppo, ancora una volta, al centro della cronaca nazionale. Un cornicione ...

Maltempo Liguria : incendio al porto di Savona - bruciate centinia di auto : Maltempo Liguria - Maxi incendio al porto di Savona, bruciate numerose auto nuove! Maltempo Liguria - Nella giornata di ieri un vasto incendio ha interessato il porto di Savona bruciando numero...

Maltempo Liguria - Toti : “Chiederemo lo stato di calamità naturale” : “Domani formalizzeremo la richiesta dello stato di calamità naturale già concordata con il Governo e con il capo nazionale della Protezione civile Borrelli: il Maltempo ha colpito duramente la Liguria, sia a ponente che a levante, ma siamo già al lavoro per rialzarci e ce la faremo, come abbiamo sempre fatto. Ne usciremo, ne usciremo bene, ne usciremo più forti“, ha dichiarato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, ...

Maltempo Liguria - lo yacht di Pier Silvio Berlusconi semiaffondato a Rapallo : A causa del Maltempo è critica la situazione in Liguria e in particolare a Rapallo, devastata da una violenta mareggiata. Tra le decine di barche danneggiate c’è anche “Suegno”, lo yacht di Pier Silvio Berlusconi. L'imbarcazione - un Custom Line di 37 metri - era ormeggiata nel porticciolo ed è semiaffondata.Continua a leggere

Maltempo - disagi in Liguria : voragine sulla via Aurelia : È una conta tragica quella fatta all’indomani dell’ondata di Maltempo che ha investito tutta l’Italia. Morti, strade devastate dalla furia del vento, alberi crollati e città isolate. In Liguria, precisamente ad Albisola, una donna, Vincenzina Bruzzone, 88 anni, è morta dopo essere stata colpita da una tettoia sradicata dalla furia del vento. Nella mattinata di martedì 30 ottobre, a Finale Ligure, una voragine si è aperta lungo ...

Maltempo in Liguria - il momento del crollo della diga di Rapallo : Il Maltempo in Liguria ha flagellato la costa con mareggiate spinta da raffiche di vento oltre i 150 km all'ora. Danni anche al porto di Rapallo, dove ha ceduto parte della diga: 19 persone che erano rimaste bloccate sui muraglioni - alcune delle quali in ipotermia - sono state salvate dopo ore dai vigili del fuoco mentre decine di super yacht, tra cui quello della famiglia Berlusconi, hanno rotto gli ormeggi e spinti dal mare e dal vento ...

Maltempo - si contano i danni dei nubifragi : dieci le vittime - Toti : 'Stato di emergenza per la Liguria' : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l'Italia , si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio ammonta a dieci morti e un disperso. Le scuole resteranno ...

Maltempo - morti anche a Trento e Rimini | Liguria in ginocchio - Toti : "Chiedo stato di emergenza" | Sale il Po : A Dimaro (Trento) i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna morta dove è esondato il torrente Meladrio. A Rimini un colpo di vento scaraventa sulla scogliera un 63enne che faceva kitesurf. CLICCA E MANDA LA TUA FOTO OPPURE TWITTALA CON #TGCOM24FOTO

Maltempo Liguria - a Genova allarme dai sensori del Ponte Morandi : strade chiuse : allarme dai sensori del Ponte Morandi a Genova per il Maltempo: a causa del forte vento e delle piogge è stata chiusa via 30 giugno, tra le principali arterie di collegamento con il centro della città. Toti ha fatto sapere che la Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza e calamità naturale: "Muovetevi solo se c'è ragione di farlo".Continua a leggere