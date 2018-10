Maltempo Liguria | aeroporto di Genova chiuso per mareggiata

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. L'ultimo un pompiere travolto da un albero caduto : Il maltempo ha fatto sette morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'allerta meteo in Italia. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in Lazio,...

Maltempo.Liguria : stanotte porti chiusi : 00.52 A causa della mareggiata e del forte vento che stanno colpendo la Liguria questa notte nessuna nave salperà dal porto di Genova e dagli altri porti liguri e le navi destinate all'attracco non entreranno nei porti: resteranno in attesa della fine del maltempo a 10 miglia dalla costa. Lo ha annunciato il presidente della Liguria,Giovanni Toti. Onde alte 8-10 metri stanno flagellando la costa ligure in queste ore. Intanto, si apprende che ...

Maltempo - Liguria in ginocchio per venti da uragano e furiose mareggiate : raffiche a 180km/h sulle coste - onde alte 10 metri : In Liguria raffiche di vento superiori ai 100km/h: in alcune zone della regione, come Loano, registrati alle 19.40 i 180 km/h, “che non hanno precedenti nei dati costieri“, spiegano i tecnici dell’Arpal. Le raffiche stanno abbattendo molti alberi: proprio in seguito alla caduta di uno di questi in via Marras, a Genova, i vigili del fuoco hanno allontanato i residenti di 3 abitazioni dei civici 10-12-14 per un totale di 9 ...

Maltempo - in Liguria onde pazzesche : misurata un’altezza massima di 10 - 31 metri - “sono onde tipiche dell’oceano non del Mediterraneo” : I dati della boa di Capo Mele (Savona) confermano l’aumento del moto ondoso del mare in Liguria con 5,74 metri di onda e 10,31 metri di altezza massima e un periodo di picco di 10.9 secondi fra le 21.30 e le 22.00. Il periodo e’ l’intervallo fra una cresta e l’altra: più alto e’, maggiore e’ l’energia dell’onda a riva. Sono valori tipici di onde atlantiche, più che mediterranee. Lo rileva ...

Il Maltempo flagella tutta la Liguria : - Aurelia chiusa da Finale a Varazze dalle 22 alle 4. Mareggiata sui binari a Nervi. Domani scuole chiuse alla Spezia e in parte del Tigullio|

Furia Maltempo sull'Italia : 7 morti tra Lazio - Campania - Liguria e Veneto. Crollano gli alberi sulle auto : è strage : Tragico lunedì di maltempo su tutta l'Italia per la pioggia e il vento con 7 morti tra Lazio, Campania, Liguria e Veneto. L'allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud....

Maltempo Liguria - onde fino a 4 metri : mareggiate tra Genova e Savona : Pioggia, vento e Maltempo in Liguria, interessata da violente mareggiate in atto sulle coste: la forte perturbazione che si è abbattuta su nord Italia oltre alle piogge sta portando con sé anche l’aumento del vento e del moto ondoso sulle coste della Liguria con mareggiate segnalate in diversi tratti del litorale regionale, in particolare nel levante genovese e al confine tra provincia di Genova e di Savona.Tra le zone più colpite i comuni ...

Maltempo Liguria : massima allerta nelle prossime ore - previste “onde di 8 metri” : nelle prossime ore in Liguria l’allerta è alta in particolare in riferimento a moto ondoso e forte vento, secondo quanto reso noto dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che hanno fatto il punto sull’allerta meteo nella sede della Protezione civile regionale. E’ attesa una mareggiata eccezionale. “I crolli sono stati moltissimi, non ...

Maltempo Liguria - violente raffiche di vento : donna muore nel Savonese : A causa del Maltempo una donna di 88 anni è morta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona: la donna sarebbe stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. E’ stata portata all’ospedale di Savona dove è deceduta. Decine gli impianti di illuminazione pubblica caduti in via Garibaldi. Il mare ha raggiunto la passeggiata e l’Aurelia e’ stata chiusa ad Albisola Marina per l’imponente mareggiata alimentata dal ...

Maltempo Liguria : a Chiavari allarme esondazione per l’Entella : Il Comune di Chiavari ha diramato una ‘fase di allarme‘ per il pericolo dell’esondazione del torrente Entella: le autorità chiedono di “abbandonare i piani bassi e non cercare di salvare i beni materiali ma mettersi in sicurezza, attendere il passaggio della piena in corso” e di “seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune di Chiavari e su fb, oppure contattando il COC al 0185 307457“. Il sindaco ...

Maltempo Liguria - tromba d’aria a La Spezia : frana di container in mare - nave da crociera rompe gli ormeggi [VIDEO] : Il Maltempo continua a flagellare l’Italia da Nord a Sud e tutta la penisola si ritrova a fare i conti con piogge torrenziali, forti venti, alluvioni, grandine, fiumi esondati e mareggiate. Come se tutto questo non bastasse, si formano anche le prime trombe d’aria che, in particolare a La Spezia, hanno creato grandi disagi al La Spezia container. La città ligure, già colpita da fenomeni molto violenti, questa mattina si è ritrovata con il ...

Maltempo in Liguria - tromba d'aria alla Spezia : i container cadono in mare : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria, in particolare lo spezzino, ha provocato danni nella zona portuale. Una tromba d'aria ha fatto cadere alcuni container in mare. A Monterosso, alle Cinque Terre,...