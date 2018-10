Maltempo | la situazione più grave sulle coste liguri

Maltempo : situazione gravissima in Carnia. Black out elettrico anche nel Tarvisiano. Sette famiglie evacuate tra Ovaro e Comeglians : Prosegue l'emergenza Maltempo in Friuli e si comincia, lentamente, a fare anche una prima, provvisoria, stima dei danni, grazie ai sopralluoghi nelle zone colpite. Sono operativi in monitoraggio e per ...

Maltempo - ecco la situazione nelle zone del Piave : La ricognizione dell'elicottero dei vigili del fuoco sulle aree golenali del fiume Piave, nelle zone di Noventa del Piave e Santa Maria di Piave.

Maltempo - situazione drammatica a Ponte Mas sulle Dolomiti : casa crollata nel fiume. La piena del Piave è un incubo per il Veneto [FOTO LIVE] : 1/9 ...

Maltempo - la situazione di fiumi e laghi : Po e Lago Maggiore verso livello di guardia - allerta per il Brenta : Maltempo in attenuazione in Piemonte: il fiume Sesia, che stava per rompere l’argine a Carpignano (Novara) non ha tracimato e non è stato necessario effettuare l’evacuazione degli abitanti della zona. I livelli idrometrici dei corsi d’acqua piemontesi, nelle aree in cui le precipitazioni sono state più intense (Verbano, Biellese e Vercellese) sono genericamente in calo o stazionari. Solo il Po, a valle della confluenza con il ...

Maltempo - danni ingenti in Liguria : “Situazione molto grave - chiederemo lo stato di calamità naturale” : “Sui porti i danni più ingenti sono a Savona: sono bruciate molte decine di automobili stoccate nel terminale della Grimaldi. L’Aeroporto di Genova è momentaneamente chiuso, ma dovrebbe tornare a operare verso le 14. Ma domani il meteo peggiorerà e i voli potrebbero avere ritardi. Noi ci riuniamo come giunta regionale domattina per chiedere lo stato di calamità naturale già concordato col governo. Poi comincerà la stima dei danni ...

Maltempo. Aggiornamento della situazione in Valle d’Aosta : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta informa in una nota che, in seguito all’ondata di maltempo che in queste ore

Maltempo - Italia in ginocchio : sette morti. La situazione a Trapani - Marsala e in Sicilia : sette morti, tra cui un vigile del fuoco volontario, un disperso e decine di feriti. E' il bilancio provvisorio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta lunedì sulla Penisola, creando ...

A Dimaro esondato il torrente Meledrio - situazione Maltempo Trento : In Trentino a Dimaro il torrente Meledrio è esondato. L’acqua, mista fango, ha raggiunto il paese nella zona del campeggio,

Maltempo - Conte : monitoriamo situazione - vicini famiglie vittime : Roma, 29 ott., askanews, - 'Stiamo monitorando l'evolversi della situazione metereologica, in contatto costante con il dipartimento Protezione civile e le autorità locali per seguire gli sviluppi dell'...

Maltempo : prefettura Belluno - situazione più critica a Taibon : Belluno, 29 ott. (AdnKronos) - Il territorio della provincia di Belluno, continua ad essere interessato da precipitazioni diffuse, anche di forte intensità. Nelle prossime ore, dalle 18 alle 24, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che riguarderanno tutta la provincia e, in particolare,

Maltempo : prefettura Belluno - situazione più critica a Taibon (2) : (AdnKronos) - Il Maltempo sta inoltre provocando vari black out elettrici, sui quali E-Distribuzione – presente con un proprio rappresentante nel CCS – sta operando, che riguardano specialmente la zona di Longarone, Valbelluna, Agordino, Alpago. Tenuto conto del peggioramento delle condizioni meteor

Maltempo : situazione critica nel bellunese - evacuate alcune frazioni : ellun Non accenna a migliorare l’allerta meteo nella provincia di Belluno dove – riferisce l’ultimo aggiornamento della Prefettura – continua a piovere intensamente. Nelle prossime ore, fino alla mezzanotte, potrebbero verificarsi ulteriori fenomeni intensi che riguarderanno tutta la provincia, in particolare, il Feltrino, il Comelico e il basso Agordino. Il vento di scirocco sta provocando diversi disagi a causa della ...