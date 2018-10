Maltempo | la situazione di fiumi e laghi | Po e Lago Maggiore verso livello di guardia

meteoweb.eu

: #Maltempo #29Ottobre | nella sala operativa de @ICPSMVenezia i tecnici monitorano la situazione. ??Sopra i 120 cm… - comunevenezia : #Maltempo #29Ottobre | nella sala operativa de @ICPSMVenezia i tecnici monitorano la situazione. ??Sopra i 120 cm… - RaiNews : In questo momento la situazione alla stazione Centrale di #Milano. Disagi sulle linee ferroviarie in gran parte d’I… - DPCgov : ?????#29ottobre #Maltempo in Italia: massima attenzione per tutta la giornata. Siamo con David Fabi, Ufficio Emergen… -

(Di martedì 30 ottobre 2018)in attenuazione in Piemonte: il fiume Sesia, che stava per rompere l’argine a Carpignano (Novara) non ha tracimato e non è stato necessario effettuare l’evacuazione degli abitanti della zona. I livelli idrometrici dei corsi d’acqua piemontesi, nelle aree in cui le precipitazioni sono state più intense (Verbano, Biellese e Vercellese) sono genericamente in calo o stazionari. Solo il Po, a valle della confluenza con il Sesia, ha raggiunto ildi. In crescita ildi circa 3 cm all’ora, prossimo aldi. La piena che Bassano ha affrontato questa notte ha registrato una portata e soprattutto una durata rilevanti: si sono mantenuti per molte ore livelli vicini ai 3,70 m corrispondenti a 800m2 al secondo di portata del fiume Brenta. Grazie al lavoro del COC della Protezione Civile, che è rimasto operativo per tutta la ...