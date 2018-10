Maltempo killer - ancora vittime per crolli di alberi : notte di paura ed evacuazioni in Trentino Alto Adige : Sale a 8 il bilancio dei morti a causa del Maltempo che si è abbattuto sull’Italia: un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Alto Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. La Val Pusteria è la zona più colpita dal Maltempo in Alto Adige: a San Candido e a Sesto, il Rio Sesto e la Drava sono usciti dagli argini. A San Candido, tramite il sistema per l’informazione ...

Maltempo killer. Da Napoli a Savona - da Feltre a Terracina e Frosinone 7 morti : Maltempo killer. Al momento si registrano 7 morti. Un giovane di 21 anni, della provincia di Caserta, è morto schiacciato

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : morto “imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello” : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Anche il mondo del vino subisce, con la tragedia di Isola Capo Rizzuto, la grave perdita di un imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello, la Marrelli Wines, che tra ...