Maltempo | Italia in ginocchio per la Tempesta di Scirocco | 12 morti | peggio di un

Italia flagellata dal Maltempo : 10 vittime - ma c’è ancora un disperso vicino a Belluno : Con il passare delle ore si fa sempre più tragico e pesante il bilancio dei morti provocati dall’ondata di maltempo che continua a flagellare l’Italia. Le vittime accertate sono salite a dieci. L’ultima è un pescatore il cui corpo è stato recuperato questa mattina sul lago di Levico in Trentino. L’uomo ieri pomeriggio aveva fatto un sopralluogo su...

L'ondata di Maltempo che da ieri flagella l'Italia ha fatto 10 morti : Roma, 30 ott., askanews, - E' salito a dieci morti e due dispersi il bilancio dell'eccezionale ondata di maltempo che da due giorni sta interessando l'Italia. Le regioni del Centro-Nord sono state le ...

Maltempo e virus viaggiano in parallelo : 250 mila italiani a letto - ma la vera influenza deve ancora arrivare : “Sbalzi di temperatura, umidità, vento e pioggia: il Maltempo che in questi giorni ha flagellato l’Italia è alleato dei virus ‘cugini’ dell’influenza. Entro la prossima settimana fino a 250 mila italiani saranno colpiti da questi malanni, per lo più di tipo respiratorio“. E’ quanto dichiarato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di milano, che spiega come siano soprattutto ...

Maltempo - Italia sferzata dal vento : sale il bilancio delle vittime - sono undici in tutto il Paese : Il Borgo più famoso al mondo, in questo momento, è isolato ed è raggiungibile solo via mare ovviamente, qualora le condizioni lo permettano. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile ...

Maltempo - che cosa sta succedendo in Italia : Maltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo in Italia, acqua alta a VeneziaMaltempo ...

Maltempo - Italia in ginocchio : 9 morti - 1 disperso - 4 feriti in “condizioni critiche”. Il Piave rompe gli argini in Veneto : “scappate ai piani alti” [LIVE] : 1/93 ...

Italia travolta dal Maltempo | Video dai social : danni da La Spezia a Roma : Nella città ligure una tromba d'aria ha provocato la caduta di container in mare; alberi a terra e forte vento in tutta Italia.

Maltempo : Italia flagellata - salite a 9 le vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Allerta Meteo Estofex - Maltempo residuo sull’Italia : rischio temporali e trombe marine : Allerta Meteo – È stata una notte di intenso maltempo in Italia a seguito di una giornata disastrosa che è costata la vita a 10 persone e che ha lasciato ferite molte altre. La situazione resta difficile ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi sul maltempo. Allerta Meteo di livello 2 per Albania, Montenegro, Grecia nordoccidentale e l’estremo occidente della Macedonia, principalmente per nubifragi e forti raffiche di ...

Maltempo - vittime e feriti in tutta Italia per alberi caduti - : Diverse persone hanno perso la vita o sono rimaste ferite, dopo essere state colpite da fusti e rami strappati dalla forza del vento, tra le giornate di lunedì e martedì. In molte zone le raffiche ...

Salgono a 9 le vittime del Maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Il Maltempo fa 9 morti e un disperso : nubifragi - frane e crolli in tutta Italia : Tregua maltempo in alcune regioni e intanto si contano i danni. Nove le vittime causate dai nubifragi e trombe d'aria che hanno investito la penisola nei giorni scorsi. In Calabria si cerca ancora un disperso.In Alto Adige ha perso la vita un vigile del fuoco volontario, schiacciato dalla caduta di un albero. A Dimaro, i soccorritori hanno recuperato il corpo di una donna, morta a causa dell'esondazione del torrente Meladrio. A San Giovanni in ...

Salgono a 9 le vittime del Maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...

Italia : Maltempo; 7 morti - allerta per onde di piena : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve