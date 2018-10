Maltempo in Svizzera | piogge intense e venti a oltre 200 Km h

meteoweb.eu

: Il maltempo colpisce il Ticino - retewebitalia : Il maltempo colpisce il Ticino - tvsvizzera : La #Svizzera toccata marginalmente dal #maltempo: solo il #Ticino ha dovuto fare i conti piogge e venti. Solo danni… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Ilha continuato a imperversare inanche la scorsa notte con raffiche di vento che hanno superato i 200 km/h eprecipitazioni locali. Alberi caduti hanno provocato interruzione dei collegamenti nei trasporti in particolare nei Grigioni. Lein Ticino hanno gonfiato corsi d’acqua e fiumi e lo stesso si è verificato per il Lago Maggiore: nell’intero cantone il pericolo di inondazioni è attualmente di grado 2 su 5, indicano i Servizi specializzati naturali della Confederazione. In Ticino diverse strade sono rimaste temporaneamente chiuse a causa di piccole frane o per alberi caduti sulla carreggiata. Problemi si sono verificati anche al traffico ferroviario: la linea Locarno-Domodossola (I) funziona solo sul tratto svizzero: la caduta di un albero, ieri sera, sulla parte italiana ha provocato l’interruzione dell’alimentazione ...